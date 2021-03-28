DÜZCE Heyelan bölgesinde alternatif yol yapım çalışmalarına başlandı

Heyelan bölgesinde alternatif yol yapım çalışmalarına başlandıDÜZCE ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 yolunda meydana gelen heyelanın ardından alternatif yol yapımı çalışmaları başladı.

Heyelan bölgesinde alternatif yol yapım çalışmalarına başlandı

DÜZCE ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 yolunda meydana gelen heyelanın ardından alternatif yol yapımı çalışmaları başladı. Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 yolu Çiçekpınar mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol çöktü. 85 metrelik kesimde meydana gelen çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılmasıyla birlikte Akçakoca'dan Düzce'ye gidecek olanlar köy yollarını ya da Sakarya istikametini kullanmaya başladı. D-655 karayolunda yoğun olan trafiğin köy yollarına verilmesiyle birlikte sürücüler zorluk yaşamaya başlarken, heyelan olan bölgede trafiğin verilmesi için alternatif yol yapım çalışmaları başladı. Karayolları ekipleri Zonguldak yönünde yaptıkları teknik incelemede bu şeridin trafiği kaldıracağını tespit etti. Ancak trafiğin rahatlaması için Zonguldak şeridinin yanında bulunan fındık bahçelerinin içerisinden alternatif yol yapım çalışmalarına başladı. Bu sayede heyelan nedeniyle çöken 85 metrelik yol by-pass edilecek ve yolda çalışmalar tamamlanana kadar trafik alternatif yol üzerinden ilerleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı