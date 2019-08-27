Düzce fındık kabuğundan çay yaptı

27.08.2019 11:50

Fındık kabuğundan çay yaptı

Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde mesire alanı işletmecisi Yusuf Yıldız, kışlık yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan çay yaptı ve misafirlerine ikram etmeye başladı.

Düzce'nin Konuralp Mahallesi Şehit Bayram Gökmen Caddesi mevkiinde eko turizm üzerine işletmesi olan Yusuf Yıldız, fındığın toplanıp içinin çıkarılmasının ardından kışlık yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan çay yaptı. Fındık aromalı tadıyla ıhlamuru andıran çayı misafirlerine ikram eden Yıldız, yaptığı ürünün geliştirilerek ülke geneline yayılması için ise Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iş birliği yapmaya başladı.

'ÇAYDA FINDIK KABUGU KOKUSU VAR'

Çaydan içen Elif Alkanat, fındık kabuğu çayının içilebilir tatta olduğunu ifade ederek 'Önce kokusu geldi. İçtikten sonra dilimde kokuyu anımsadım ve ikinci yudumda daha iyi anladım. Kesinlikle mükemmel bir çay olmuş. Daha önce düşünülmemesi ilginç. Fındık kabuğu çayı, bence ilginç ve güzel, yayılabilirö dedi. Yine çaydan tadan Gülden Başar ise 'Kesinlikle içilebilir. Ihlamurumsu bir tadı var. Fındığın yaşken yediğiniz aromasını da hissedebiliyorsunuz. İçilebilecek bir kıvamdaö şeklinde konuştu.

'FINDIK KABUĞUNU DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM'

Fındık kabuğu çayının mucidi olan Yusuf Yıldız ise 11 yıldır organik tarım ile uğraştığını ve fındık kabuğunu atmak yerine değerlendirmek istediğini söyleyerek '11 yıl önce organik fındık üretimine başladım. Bu yaprakları ve kabuğu neden yakılsın diye düşündüğüm zaman, kendi kafamda bir tasarı yaptım ve sabaha kadar düşünerek fındık kabuğunu ısıttım. Isıttıktan sonra demlemek aklıma geldi. Demledim ve çay rengi geldi. Bu sefer içtim ve çok güzel oldu. İçtikten sonra beni rahatlattı. Neden fındık kabuğundan çay olmasın diye düşündüm ve demlemeye başladım. Gelen konuklara ikram etmeye başladım. Çaydan konuklarım da tadıyorlar. Bundan sonra ki süreçte laboratuvar aşaması, bunun öğütülüp normal çay şeklinde getirilip neden demlik olarak içilmesin İçilmemesi içinde bir sebep yok. Biz bunları atıyoruz. Atmamıza gerek yok. Doğadan gelenle yaşamamız lazım. Fındık kabuğunun çay olacağını düşündüğüm için bu çayı buldumö dedi.

Kaynak: DHA