Düzce'de yaşanan balık ölümleri paniğe neden oldu
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Düzce'de yaşanan balık ölümleri paniğe neden oldu

Düzce'de yaşanan balık ölümleri paniğe neden oldu Düzce Merkez'den geçen Karaca deresinde yaşanan balık ölümleri paniğe neden oldu.

Düzce'de yaşanan balık ölümleri paniğe neden oldu
14.05.2020 01:51 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:53

Düzce'de yaşanan balık ölümleri paniğe neden oldu

DÜZCE - Düzce Merkez'den geçen Karaca deresinde yaşanan balık ölümleri paniğe neden oldu. Çevre Şehirciliği İl Müdürlüğü yetkilileri ise yaptıkları incelemenin ardından ölümlerin hava değişimine bağlı olabileceğini belirtirken mahalle sakinleri de ölümlerin kirlilikten olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

Düzce Merkeze bağlı Karahacımusa Mahallesi'nden geçen Karaca Deresi içerisinde yaşanan toplu balık ölümleri, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Mahalle sakinleri, balıkların dere içinde öldüğünü görünce durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdiler. Balıkların öldüğü dereye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ömer Cihangir, yaptığı ilk incelemede suda gözle görülen bir kirlilik olmadığı ve havaların aniden ısınmasından kaynaklı olarak hava değişiminden ve su debisinde yaşanan düşüşe bağlı oksijen eksikliğinden dolayı balık ölümleri yaşandığını tespit etti. Telefon ile durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal'a bildirerek bilgi verdi.

Karahacımusa Mahallesi sakini Vedat Uyanık ise, "Daha önce böyle bir olay görmedik. Korona virüs sebebiyle mahalle dışına çıkamadığımız için dere kenarında geziniyoruz. Derede balıklara bakıyoruz. Daha önce görmemiştim ancak bugün fark ettim. Derede çok sayıda ölen balık var. Ancak canlı balıklarda yüzüyor. Balıkların bir kısmının öldüğünü gördüm. Sanırım hava değişikliğinden olabilir. Düzce'de havalar aniden ısındı. Sıcakların aniden bastırması sonucunda olabilir. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelenler oldu ve baktılar. Onlarda suyun fazla kirli olmadığını söylediler. Zaten görünürde de çok fazla kirli değil kimyevi madde karşımı da görünmüyor. Balıkların ölmesi su kirliliğinden değil gibi geliyor" dedi.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gün içerisinde balık ölümlerinin sebebinin anlaşılması için dereden numune aldılar.

Düzce'de yaşanan balık ölümleri paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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