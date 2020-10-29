Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı

29.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:08

Sağlık Bakanı Koca, Düzce'de vaka artışının yüzde 99 olduğunu duyurdu. Bunun üzerine konuşan Düzce Valisi Atay "Bıkkınlığa müsaade etmemeliyiz, hasta vatandaşların markete, bakkala gitmesi kabul edilemez" diyerek uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki vaka artışının yüzde 99 seviyesinde olduğunu açıkladı. Vaka artışları ile ilgili değerlendirmede bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Düzce'de maalesef artış söz konusu. Bunu atlatacağız yalnız hastalığa yakalanan bir kişinin markete veya başka bir yere gitmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Bunu hiç kimse kabullenmez" şeklinde konuştu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Kovid-19 vaka sayısında yüzde 99 oranındaki artışın vatandaşların sağduyusu ve kurallara uymasıyla atlatılabileceğini söyledi. Son günlerde vatandaşlarda bir rahatlama olduğunu dile getiren Vali Atay, bu rahatlamaya son verip sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

"BIKKINLIĞA MÜSAADE ETMEMELİYİZ"

"Düzce'de maalesef artış söz konusu. Ama biz bunu atlatabiliriz" diyen Vali Atay konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun tek çaresi vatandaşımızın şimdiye kadar gösterdiği duyarlılığa devam etmesi gerekiyor. Biraz vatandaşlarımızda artık bıkkınlık mı başka bir şey mi bilmiyoruz ama buna yer vermemeliyiz. Kesinlikle bu bıkkınlığa müsaade etmemeliyiz. Bu rahatlamaya son verip yine mesafeli, artı maskeye ve temizliğe dikkat ederek bu hayatı sürdürmeliyiz. Kurallara uyarsak ben bunun çok büyük sıkıntılara yol açacağını zannetmiyorum. Buradan vatandaşlarımıza, toplu alanlardan, insanların çok aşırı kalabalık olduğu yerlerden lütfen uzak dursunlar. Bunu kendileri ve aileleri için çok önemli bir neden olarak görsünler. Kalabalık bir mekana girmeden birkaç kez düşünsünler. Biz buraya girdiğimizde bu hastalığı kapabilir miyiz diye düşünsünler. İstemeden, görmeden, bilmeden hastalanan arkadaşlarımız vardır aramızda. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Biraz duyarlılığa daha ihtiyaç var. Her yerde böyle artışlar söz konusu. Ama bu yürütemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz durumda değil."

Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı

"HASTALIĞA YAKALANAN KİŞİNİN MARKETE, BAKKALA GİTMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Vali Atay, korona virüs pozitif vakaların markete veya başka bir alana girmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sık sık toplantılar yapıyoruz, herkesin fikirlerini alıyoruz. Ama şuna da emin olun, vatandaşlarımız şunu düşünecek, karşımızdaki insanların sayısı belli. Biz kamu görevlileri olarak bu işi üstleniyoruz hep beraber. Vatandaş burada biraz dikkat edecek, bize yardımcı olacak. Hepsi bu kadar. Biz sağlık çalışanlarımız, kolluk güçlerimiz, zabıta ekiplerimiz, öğretmenlerimiz, imamlarımız tüm çalışanlarımız, herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Şu an herkesi görevlendirdik. Burada önemli olan şu. Vatandaşın biraz daha dikkat etmesi, biraz daha duyarlı olması. Vatandaş bunu yaparken de toplumu da düşünecek, kendini de düşünecek. Kendi çocuğunu, annesini, babasını… Hastalığa yakalanan bir kişinin markete veya başka bir yere gitmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Bunu hiç kimse kabullenmez. Bu hoş görülecek bir şey değil. Karantinadaki arkadaşlara bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman 112'yi arayarak talebinizi söyleyebilirsiniz diyoruz. Anında her türlü ihtiyaçlarını karşılarız. Buradan bir çağrım da, kalabalık ailelerde Korona virüs olan arkadaşlarımız varsa lütfen bize başvursunlar. Bir telefonla başvursunlar, biz onların her türlü ihtiyaçlarını da gideririz, bakımlarını da üstleniriz" şeklinde konuştu.

Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

İlgili Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı
Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 43 seviyesine geriledi
Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 43 seviyesine geriledi
Eskişehir'deki vaka artışı duyarlı vatandaşları isyan ettiriyor
Eskişehir'deki vaka artışı duyarlı vatandaşları isyan ettiriyor
Haber Yorumları (2)
EEE: Vaka sayısı artıyor da ne oluyor hanı yasaklar nerede bilerek mi yapulmıyo
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KÖYLÜ...: vaka sayısı yüzde 99 arttı diyor sayın bakan, fakat bu günlük rakamlara yansımıyor. . . acaba bunun nedeni ne. . . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Emmanuel Macron Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Işın Karaca Hakan Taşıyan Eser Yenenler
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Fransa Antalya Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 14:52:11. #1.15#
title