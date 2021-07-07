Düzce'de, taşan derenin kenarındaki 9 ev boşaltıldı
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Düzce'de, taşan derenin kenarındaki 9 ev boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de, taşan derenin kenarındaki 9 ev boşaltıldı 2 yıl önce selde 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyünün yolu çöktü Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaşanan selde dere kenarındaki 9 ev boşaltılırken, 2 yıl önce 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyünün yolu sular altında kalarak çöktü.

Düzce'de, taşan derenin kenarındaki 9 ev boşaltıldı

2 yıl önce selde 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyünün yolu çöktü

DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaşanan selde dere kenarındaki 9 ev boşaltılırken, 2 yıl önce 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyünün yolu sular altında kalarak çöktü.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. İlçeye bağlı Yenitepe köyü Dere mahallesinin ortasından geçen Mısırlık deresinin taşması üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dere kenarında bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar olası bir tehlikeye karşı evlerinden çıkarılarak ilçe merkezine götürüldü.

"Can güvenliğiyle ilgili sıkıntı yok"

Selin etkili olduğu bölgeye gelen Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Metin, "Bulunduğumuz yer Cumayeri ilçesine bağlı Yenitepe köyü Dere mahallesi. Burada mahallenin ortasından Mısırlık deresi akıyor. Bu derenin akşam saatlerinde başlayan yağmur sonucu aşırı taşmasıyla can kaybına engel olacak şekilde tehlikede olan evleri boşalttırdık. Düzce Belediyesi itfaiyesinden arkadaşlara 9 haneyi boşalttırdık. Bir kısmı Cumayeri'ndeki evlerine gitti. Bir kısmı yukarıdaki evlerine gitti. Birkaç evde hayvanlarıyla ilgili bazı sıkıntılar var, onlara da bakacağız. Can güvenliğiyle ilgili burada herhangi bir tehlike yok. İnşallah bu afette en kısa sürede sona erer. Yaklaşık 20 kişiyi Cumayeri'ne taşıdık. Evleri olmayanlarla ilgili öğretmenevi ve otelde misafir edebileceğimizi söyledik" dedi.

"Yol ulaşıma kapandı"

Düzce'de 2 yıl önce 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyünün yolunun kapandığını ve farklı bir yoldan köye ekiplerin gittiğini söyleyen Metin, "Esmahanım köyüne giden ana yolun dere kenarında olan kısmı su altında kaldı ve koptu. Ulaşıma kapandı. Başka bir tarla yolundan arkadaşlarımız Esmahanım köyüne bir ekibimiz ulaştı. Orada da suyun alçalması sonunda çalışmalarımızı hızlıca yapacağız" ifadelerini kullandı.

Düzce'de, taşan derenin kenarındaki 9 ev boşaltıldı
Düzce'de, taşan derenin kenarındaki 9 ev boşaltıldı
Düzce'de, taşan derenin kenarındaki 9 ev boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

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