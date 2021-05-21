Düzce'de öğretmenlerin okul bahçesinde beslediği 9 tavşan yavrusu özel öğrencilerin maskotu oldu
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Düzce'de öğretmenlerin okul bahçesinde beslediği 9 tavşan yavrusu özel öğrencilerin maskotu oldu

Düzce'de öğretmenlerin okul bahçesinde beslediği 9 tavşan yavrusu özel öğrencilerin maskotu oldu
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Kültür Sanat

Düzce'de bir hayvanseverin talebi üzerine öğretmenlerin okul bahçesinde bakımını üstlendiği tavşanın dünyaya getirdiği 9 yavru, özel öğrencilerin maskotu haline geldi.

Düzce'de bir hayvanseverin talebi üzerine öğretmenlerin okul bahçesinde bakımını üstlendiği tavşanın dünyaya getirdiği 9 yavru, özel öğrencilerin maskotu haline geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde dışarı çıkamadığı için evinde beslediği 2 tavşanın bakımında zorlanan hayvansever, bahçesi müsait olan Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunun öğretmenlerinden destek istedi.

Bu isteği geri çevirmeyerek hayvanların bakımını üstlenen öğretmenler, kısa süre sonra bir sürprizle karşılaştı. Tavşanlardan birinin dünyaya 9 yavru getirmesi, öğretmenler tarafından şaşkınlık ve sevinçle karşılandı.

Bakımları özenle yapılan tavşan yavrularının etrafta gezinmesi renkli görüntüler oluşturuyor.

"Tavşanlar öğrencilerimiz tarafından çok sevildi"

Okul müdürü Talha Aydoğan, öğretmenlerin bakımını üstlendiği tavşanları özenle beslediğini söyledi.

Tavşanlardan birinin yavruladığını dile getiren Aydoğan, "Yavrular okulumuzun maskotu oldu." dedi.

Aydoğan, tavşanların okulda eğitim gören özel öğrenciler tarafından çok sevildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin sosyalleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu tavşanlar da çalışmamıza katkı verdi. Yüz yüze eğitime başladığımız bu dönemde çocuklarımız için çok mutluluk verici bir durum oldu. Biz de yavrularımızla çok mutluyuz. İnşallah bu yavrularımızı okulda besleyip büyüteceğiz. Vitamin takviyeleri ve bakımlarını eksiksiz yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız ellerinden geldiğince özen gösteriyor."

Hayvanların özel öğrencilerin gelişimi üzerinde olumlu etkisi bulunduğuna işaret eden Aydoğan, "Öğrencinin hayvanlarla vakit geçirmesi çok önemli. Okulumuzun bahçesi oldukça geniş ve kullanışlı. Boş alanlarımızı oldukça verimli kullanıyoruz." diye konuştu.

Aydoğan, sokak hayvanlarını besleme ve öğrencilere hayvan sevgisi aşılama konusunda çalışmalarının olduğunu dile getirerek, "Yavrularımıza isim koymayı öğrencilerimize bırakacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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