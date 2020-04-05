Düzce'de oğluyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Düzce'de, silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Düzce'de, silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çamköy Mahallesinde silahla vurulan Coşkun Baguç ile oğlu Tahsin Baguç, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Coşkun Baguç müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu Tahsin Baguç'un tedavisi sürüyor.

Saldırgan S.C. gözaltına alınırken, olayın bir ay önce mahalledeki 7 kişinin yaralandığı çocuk kavgasının devamı olabileceği öne sürüldü.

Kaynak: AA