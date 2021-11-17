Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi

SAKARYA (İHA) - Merkez üssü Düzce'de meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen 5 şiddetindeki depremin yaşattığı panik vatandaşları sokağa döktü. Meydana gelen deprem anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kandilli Rasathanesi'ne göre, Düzce'de saat 15.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.3, derinliğinin de 13,3 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5, derinliğini ise 18 kilometre olarak açıkladı. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem, korku dolu anlara sebep oldu. Sakarya'da depremin şiddetini hisseden vatandaşlar ise panik halinde kendilerini dışarı attı. Cadde ve sokaklarda vatandaş yoğunluğu oluşurken deprem anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında dükkan camının sallanması, vatandaşların panik halinde dışarı çıkması yer alıyor.

Algılayamadık başımız dönüyor sandık

Depremde panikleyerek dışarı çıkan Hatice Kaya, "Dün 1999 depreminden bahsetmiştik ve bugün deprem olunca baya bir etkilendik. Biraz uzun sallandık hemen dışarı çıktık ve daha sonrasında içeri girdik. İlk zaten çok algılayamadık başımız dönüyor sandık ve klasiktir lambaya bakarak deprem olduğunu anladık ve hemen dışarı çıktık" dedi.

Vitrin ve avizeler sallanıyordu

Hatice Sinan, "Yemek esnasında depreme yakalandık vitrin ve avizeler sallanıyordu. Bizde dışarı çıktık baktığımızda esnaf arkadaşlarımızda dışarıdaydı. Korku yaşadık daha sonrasında tekrardan içeri girdik" diye konuştu. - SAKARYA