Düzce'de işyeri denetimleri sürüyor DÜZCE (İHA) – Korona virüs nedeniyle Düzce Ticaret İl Müdürlüğü haksız ticari uygulamaların önüne geçmek için il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs nedeniyle Düzce Ticaret İl Müdürlüğü haksız ticari uygulamaların önüne geçmek için il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Marketlerde, satışa sunulan sebze-meyve ve diğer gıda maddelerinin fiyat etiketleri ile alış-satış fiyatlarının kontrollerini yapan Düzce İl Ticaret Müdürlüğü, Korona virüs nedeni ile hijyen kurallarını da kontrol ediyor. Denetimlerde, esnafın hijyen kurallarına uyup uymadığını, koruyucu önlemleri alıp almadığını ve vatandaşlara da "Sosyal Mesafe" kuralına uymaları konusunda bilgiler verilip verilmediği denetlendi. Haksız fiyat artışı tespit edilen yerlerde vatandaşların, mobil uygulaması "Haksız Fiyat Artışı" üzerinden ve ALO 175 hattından başvuru yapmaları mümkün olduğunu belirten Düzce İl Ticaret Müdürlüğü, "İşyeri sahiplerinin, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşların ve çalışanların maske ile girmeleri, müşterilere tek kullanımlık poşet eldiven verilmesi ve marketlerde her 10 metrekareye 1 müşteri olacak şekilde planlama yapmaları konularında hassasiyetlerin göstermeleri önem arz etmektedir" açıklamasında bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA