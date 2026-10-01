Kayseri'de 2.14 promil alkollü sürücü, 27 bin TL ceza alıp araçları durdurmaya çalıştı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 2.14 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Asker gecesinden çıktığını söyleyerek yakalandığı yerde uygulama olmayacağını savunan sürücü, polis ekipleri tarafından incelendikten sonra yoluna devam eden araçların önüne atlayarak, durdurmaya çalıştı. Sürücüye ilgili maddelerden 27 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte güvenliği sağlama ve suçun önüne geçme adına çalışma yaptı. Kocasinan ilçesinde bağlı Gevhernesibe Mahallesi Park Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, O.S.'nin sürücüsü olduğu 38 NZ 591 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, O.S.'nin 2.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekipler tarafından O.S.'ye trafiğin ilgili maddelerinden 27 bin TL idari para cezası yazıldı. Kurallara uymadığı için ceza yiyen sürücü görevini yapan ekiplere zor anlar yaşattı. Asker gecesinden çıktığını söyleyen O.S., yakalandığı yerde uygulama olmayacağını savundu. Ekipler tarafından incelendikten sonra yoluna devam eden araçların önüne geçerek, durdurmaya çalışan sürücü adeta ekiplerin sabrını denedi. 1.0 promil alkol sınırının üzerinde direksiyon başına geçen O.S. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

O.S.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı