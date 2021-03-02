Düzce'de altyapı çalışması sırasında tarihi olduğu değerlendirilen kiremitlere rastlandı
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Düzce'de altyapı çalışması sırasında tarihi olduğu değerlendirilen kiremitlere rastlandı

02.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:46
Düzce'de altyapı çalışması sırasında tarihi olduğu değerlendirilen kiremitlere rastlandı

Düzce'de altyapı çalışması sırasında, bazı kemik parçaları ve tarihi olduğu değerlendirilen kiremitler bulundu.

Düzce'de altyapı çalışması sırasında, bazı kemik parçaları ve tarihi olduğu değerlendirilen kiremitler bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Kaynaşlı-Cumayeri Melen Havza Koruma Projesi kapsamında Darıcı Mahallesi 5790. Sokak'ta altyapı çalışması başlatıldı.

Ekiplerce yapılan kazı sırasında kemik parçaları ile tarihi olduğu değerlendirilen kiremitlere rastlandı.

Durumun Konuralp Müze Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine çalışma durduruldu.

Bölgede inceleme yapan arkeologlar buluntuları koruma altına aldı.

Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan da kazı alanına gelerek arkeologlardan bilgi aldı.

Bölgedeki kazı çalışmaları, arkeologlar gözetiminde sürdürülüyor.

Hat sorumlusu ve harita teknikeri Emre Karaduman, gazetecilere, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu altyapı için çalıştıklarını söyledi.

Kemiklerin bulunduğu mezar yerini açtıklarını anlatan Karaduman, "Kemiklerin devamı çıkmazsa kazıya devam edeceğiz. Kemiklerin devamı çıkarsa iş durdurulup müze tarafından kazı yapılacak. Mezarların yeri açılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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