Düzce'de 5 gündür haber alınamayan işadamının cansız bedeni bulundu
Haberler » 3. Sayfa » Düzce'de 5 gündür haber alınamayan işadamının cansız bedeni bulundu - Haberler

Düzce'de 5 gündür haber alınamayan işadamının cansız bedeni bulundu

Düzce Kültür Mahallesi'nde ki evinden 26 Ocak'ta kaybolan iş adamı Fethi Gürsoy, Kuzey Çevre Bağlantı yolu Tokuşlar Mevkiinde yol kenarında ölü bulundu.

03.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:44
Düzce'de 5 gündür haber alınamayan işadamının cansız bedeni bulundu

'nde ki evinden 26 Ocak'ta kaybolan iş adamı Fethi Gürsoy, Kuzey Çevre Bağlantı yolu Mevkiinde yol kenarında ölü bulundu.


Geçtiğimiz hafta Kültür Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıkan ve kendisinden bir daha alınamayan 75 yaşındaki Fethi Gürsoy ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, Kuzey çevre Bağlantı Yolu Tokuşlar Mevkii'nde trafik ekipleri yol kontrolü yaparken yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bölgeye kısa süre içerisinde gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontroller sonrasında cesedin 26 Ocak tarihinde kaybolan iş adamı 75 yaşındaki Fethi Gürsoy'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gürsoy'un cesedi kesin ölüm nedeninin anlaşılması için adli tıp kurumuna sevk kaldırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler