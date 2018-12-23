Düzce Atıl Durumdaki Hastaneden Hırsızlık Yaparken Yakalandı

Düzce'de, atıl durumdaki eski bir hastaneye girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Z.K. yakalandı. Z.K., dakikalarca ağlayarak, polise kendisini serbest bırakmaları için dil döktü.

Olay, gece saatlerinde Aziziye Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi binasında meydana geldi. Aziziye Mahallesi'nde 2016 yılında açılan 300 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi'nin devreye girmesi ile yine Aziziye Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi atıl duruma geldi. Yaklaşık 1 haftadır bu hastanenin demir korkulukları ve içinde bulunan yangın musluklarının kaybolmaya başladığı tespit edildi. Eski hastanenin etrafında oturan vatandaşlar, bu durumdan şikayetçi olurken, polis, gece saatlerinde ihbar üzerine olay yerine gelerek hastanenin demir korkuluklarını çalmaya çalıştığı belirtilen Z.K.'yı yakaladı.

Z.K. gözaltına alınarak polis aracına konuldu. Polis aracına konulan Z.K., dakikalarca ağlayarak, polise kendisini serbest bırakması için dil döktü. Polis, Z.K.'yı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA