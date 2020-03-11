Düzce Adliyesi'nde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tanıtıldı Düzce Adliyesi'nde suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanıyan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün tanıtımı yapıldı.

Düzce Adliyesi'nde suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanıyan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün tanıtımı yapıldı.

Adliye binasında düzenlenen tanıtım programında Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, müdürlük bünyesinde oluşturulan birimleri katılımcılara tek tek tanıtarak, işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Çelik, tanıtımın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, adli görüşme odalarının görüşme yapılacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere "Bekleme Odası", "Görüşme Odası" ve "Gözlem Odası" şeklinde üç odadan oluşan özel alanlar olduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığı'nın desteğiyle yaklaşık 60 adliyede kurulan adli görüşme odalarının Düzce Adliyesi bünyesinde kurulan biriminin tanıtımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Çelik, adli görüşme odalarının amacının suç işlenmesiyle mağdur olan kırılgan grupların adli süreçte daha da fazla mağdur olmasını engellemeyi amaçladığını ifade etti.

Çelik, adli görüşme odalarıyla mağdurun uzman eşliğinde ifadesinin rahat bir ortamda alınmasını sağlamayı hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu :

"Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz 3 ayrı odadan oluşmaktadır. Bekleme odası, mağdurların ifade öncesi rahatlamasını sağlayan odamız. Orada adli görüşmecilerimiz onlarla görüşüyor, rahatlatıyor. Adli görüşme odası ise bir nevi kırılgan grupların, suç mağdurlarının duruşma salonu. Burada mağdurumuzu adli görüşmeci tarafından hemen ifadeyi almıyoruz. Adli görüşmeci onu ifadeye hazırlıyor. İfade sırasında rahatlamasını, kaygı duymamasını, stresli olmamasını sağlıyor. Daha sonra duruşma salonuna veya yan taraftaki gözlem odasına bağlanılıyor ve ifadeye geçiyoruz. İfadeyi adli görüşmecinin huzurunda onun yardımıyla alıyoruz. Mağdurla mahkeme veya savcılık direkt muhatap olmuyor."

Cumhuriyet savcıları ve Ağır Ceza Mahkemeleri başta olmak üzere tüm hakim ve savcılar tarafından suçtan etkilendiği belirten Çelik, etkilerini üzerinden atamadığı değerlendirilen taraf beyanlarının bu odalarda alınmaya başlanacağı da sözlerine ekledi.

Düzce 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhan Acar ise uygulama ile mağdurların psikolojik açıdan hazırlanarak rahat ifade vermesini sağlamanın yargılama faaliyeti açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA