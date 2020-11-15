Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?

15.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:07

Rusya'da bir televizyon kanalında, Ermenilerin topraklardan göç etmesi görüntülerini kullanarak duygu sömürüsü yapanlara 30 yıl önce Azerbaycanlıların görüntüleri paylaşılarak yanıt verildi. Programa konuk olan bir ismin, "Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?" sözleri dikkat çekti.

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ağır darbe vurdu. Dağlık Karabağ bölgesinde ağır kayıplar veren ve iyice köşeye sıkışan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, 'teslim olma' anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.Yapılan anlaşmada yer alan 6'ncı maddeye göre Ermenistan'a bölgeden çekilmesi adına Kelbecer için 15 Kasım'a, Laçin için ise 1 Aralık'a süre verildi.

"HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMADI?"

Söz konusu anlaşmanın ardından Ermenilerin göç ettiği görüntüler üzerinden yapılan duygu sömürüsüne ise Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalında tepki gösterildi. Azerbaycanlıların 30 yıl önce göç ettiği anların paylaşıldığı görüntüler sırasında programa konuk olan bir ismin "Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?" sözleri dikkat çekti.

Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ümit Özdağ Lütfi Elvan İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Mert Fırat Şafak Sezer Acun Ilıcalı Timur Selçuk
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Ersun Yanal Lance Stroll Lewis Hamilton
Daha Fazla Kasım Kavga Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 18:07:27. #1.15#
title