Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?

Rusya'da bir televizyon kanalında, Ermenilerin topraklardan göç etmesi görüntülerini kullanarak duygu sömürüsü yapanlara 30 yıl önce Azerbaycanlıların görüntüleri paylaşılarak yanıt verildi. Programa konuk olan bir ismin, "Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?" sözleri dikkat çekti.

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ağır darbe vurdu. Dağlık Karabağ bölgesinde ağır kayıplar veren ve iyice köşeye sıkışan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, 'teslim olma' anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.Yapılan anlaşmada yer alan 6'ncı maddeye göre Ermenistan'a bölgeden çekilmesi adına Kelbecer için 15 Kasım'a, Laçin için ise 1 Aralık'a süre verildi.

"HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMADI?"

Söz konusu anlaşmanın ardından Ermenilerin göç ettiği görüntüler üzerinden yapılan duygu sömürüsüne ise Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalında tepki gösterildi. Azerbaycanlıların 30 yıl önce göç ettiği anların paylaşıldığı görüntüler sırasında programa konuk olan bir ismin "Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?" sözleri dikkat çekti.