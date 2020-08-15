Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Duygu'nun şüpheli ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı. Buna göre zanlı, genç kızla evde tartışma yaşadıklarını ve ayrıldıkları dönem için "Başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem" dediğini söyledi.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen, dün sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evinin 4. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Mehmet Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Kaplan, Duygu ile bir süre önce ayrılıp barıştıklarını, kendisine başka bir kadından gelen mesaj yüzünden evde tartışmaya başladıklarını söyledi.

Kaplan, ayrıldıkları dönem için "Eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem" diyerek ondan evden gitmesini istediğini ve o sırada cama vurup kanattığı elini yıkmaya gittiğinde genç kızın pencereden düşmüş olduğunu gördüğünü belirtti.

BAŞKA BİR KADINDAN GELEN MESAJ, TARTIŞMAYI BAŞLATTI

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre ise Mehmet Kaplan ifadesinde 3,5 ay önce ayrıldığı Duygu Delen'le barıştığını, telefonuna bir başka kadından gelen mesaj üzerine Duygu'nun sinirlendiğini ve bu yüzden tartışmaya başladıklarını söyledi.

"BAŞKASIYLA OLDUYSAN SENİNLE EVLENMEM"

Mehmet Kaplan ifadesinde ayrıca Duygu Delen'le evlenmek istediğini ama tartışma sırasında Duygu'nun da başka erkek arkadaşlar edindiğini söylediğini, bunun üzerine Duygu'ya "Bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem" diyerek ondan evden gitmesini istediğini belirtti.

CAMA VURUP ELİNİ KANATTI

Kaplan'a göre Duygu Delen "Ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım" diyerek evden gitmek istemedi. Mehmet Kaplan, cama vurup kanattığı elini yıkamak için banyoya gittiği sırada odadan gelen sesle balkona koştuğunu ve Duygu Delen'i aşağıda yatarken gördüğünü iddia etti.