Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (2)
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Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (2)

Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİGaziantep'te, Duygu Delen'in balkondan düşüp, öldüğü olaya ilişkin tutuklu yargılanırken, ev hapsi şartıyla tahliye edilen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, başsavcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 11'inci Ağır Ceza...

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gaziantep'te, Duygu Delen'in balkondan düşüp, öldüğü olaya ilişkin tutuklu yargılanırken, ev hapsi şartıyla tahliye edilen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, başsavcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce karar yüzüne okundu. Mehmet Kaplan, tekrar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş

Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden gözaltında
Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden gözaltında
Duygu Delen davasında üst mahkeme itirazı kabul etti! Mehmet Kaplan hakkında yeniden tutuklama kararı
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Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (2) - Haberler
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