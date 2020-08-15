Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
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Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı

Duygu Delen'in şüpheli ölümü sonrası tutuklanan zanlı Mehmet Kaplan'ın bir vukuatı daha ortaya çıktı. Kaplan'ın geçen yıl alkollü bir şekilde üstelik ehliyeti de yokken kullandığı araçla bir kadının ölümüne neden olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

15.08.2020 22:48 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:09

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "cinsel istismar ve kasten öldürme" suçlamaları ile tutuklanan Mehmet Kaplan, geçen yıl Ocak ayında otomobil ile evli ve 1 çocuk annesi Zeynep Berna Atay'a çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Kaplan'ın kaza sonrası yapılan soruşturmada 210 promil alkollü olduğu tespit edildi. Üstelik Kaplan'ın ehliyetinin de olmadığı belirlendi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 16 Ocak 2019, saat 22.05'te gerçekleşen olay "Sarıgüllük Mahallesi, Zübeyde Hanım Bulvarı, Masal Parkı civarı üzerinde seyir halindeyken; tramvay biniş yerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vefat eden Zeynep Berna Atay'a çarparak ölümüne neden olduğu" şeklinde anlatılırken Mehmet Kaplan'ın Trafik Kanunu'nda sürücülere ait kusurları düzenleyen 52/1A sayılı maddesindeki ''aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak'' ve 48/5 maddesindeki ''yasal sınırın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak'' maddesindeki kuralları ihlal etmekle tali kusurlu olduğu tespitine yer verildi.

İFADESİNDE, ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞ

Olay sonrası alınan kan üzerinde yapılan tetkikte 210 promil alkol tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Mehmet Kaplan'ın ifadeleri "Olay tarihinde babasına ait aracın anahtarını haber vermeden alarak arkadaşlarıyla birlikte kendisinin sürücülüğünde bağ evine gittiklerini, bu yerde dört beş bardak viski içerek alkol aldığını, dönüş yolunda şehir merkezinde Masal Parkı civarındaki tramvay yolu paralelinde 90-100 km hızla seyrederken trafik ışıklarına yaklaşık 30-40 metre kaldığında ışığın yeşile döndüğünü, geçerken önünde araçlar olduğundan vefat edeni göremediğini ve bir anda çarptığını, kazadan sonra şoka girdiğinden ambulansı arayamadığını, ehliyetinin olmadığını, kazanın olduğu sırada havanın yağmurlu olduğunu, olaydan dolayı pişman olduğunu beyan ettiği" şeklinde yer aldı.

Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı

BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA

Şüphelinin tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2019/83nolu sorgusu sonrası konutunu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldığının belirtildiği iddianamede "Şüphelinin meydana gelen ölümde kusur durumunun mevcut deliller ve şartlara göre bilinçli taksir seviyesinde olduğu, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu işlediği iddia, müşteki beyanı, şüphelinin savunması, kaza tespit tutanağı, tanık anlatımları, kamera kayıtları, ölü muayene tutanakları, kolluk tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmıştır" denildi.

DOSYA HALEN İSTİNAFTA İNCELENİYOR

Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame ile şüphelinin bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan cezalandırılması talep edildi. Yargılama sonucunda; Mehmet Kaplan'ın bu suçtan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Bu ceza ile 1 gün dahi hapis yatmamış olan Kaplan'ın dosyası halen istinaf incelemesinde bulunuyor.

Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı

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