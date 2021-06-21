Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti

Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ailesi, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Kaplan'ın (21) ev hapsiyle tahliyesine avukatları aracılığıyla itiraz ederek, yeniden tutuklanması talebinde bulundu.

GAZİANTEP'te, balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ailesi, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Kaplan'ın (21) ev hapsiyle tahliyesine avukatları aracılığıyla itiraz ederek, yeniden tutuklanması talebinde bulundu.  

Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Mehmet Kaplan, devam eden davanın son olarak 16 Haziran'da görülen 4'üncü duruşmasında, mahkeme heyeti tarafından 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.

Hayatını kaybeden Duygu Delen'in babası Bülent, annesi Şenel Delen ile yakınları ve avukatları Ömer Faruk Akan, öğleden sonra Gaziantep Adliyesine gelerek tahliyeye itiraz için mahkemeye dilekçe sundu.'TAHLİYE KARARI GERİ ALINSIN'Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, birden fazla suçlama ile karşı karşıya kalan Mehmet Kaplan'ın tahliye kararının geri alınmasını talep ederek, "Geçen hafta yapılan duruşmada maalesef sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Bu karar dosyanın içeriği ve resmi bilirkişi raporları ile de örtüşmemektedir. Dosyada herhangi bir değişiklik olmadan mahkemenin vermiş olduğu karar ne Türk yargı pratiğine uygundur ne de hukuka uygundur. Biz birden fazla suçlama ile karşı karşıya kalan bu sanığa dair verilen tahliye kararının geri alınmasını talip ediyoruz" dedi.'VERİLEN KARAR İLE BİZİ BİR KERE DAHA ÖLDÜRDÜLER' Duygu'nun annesi Şenel Delen de  "Çocuğum için adalet istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu verilen karar ile bizi bir kere daha öldürdüler, daha kaç kere öldürecekler. Bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun ki başka Ayşeler, Fatmalar, Duygular ölmesin. Bu çocuk serbest kaldığı sürece cinayetin ardı arkası kesilmeyecektir. Benim çocuğumu toprağa verip kendi evinde yan gelip yatamaz. Ev hapsi demek benim gözümde serbest demektir. Orada kendisi keyfini süremez. Ev hapsi ona bir ödül demektir" dedi.Tahliye kararına çok şaşırdıklarını belirten baba Bülent Delen de  "Tahliyeyi duyduğumuzda çok şaşırdık. Biz ikinci bir şoku yaşadık. Ben adaletimize güveniyorum. Verilen kararın ardından kendimi çok kötü hissettim " dedi.Aile ve avukat açıklamanın ardından adliyeye girerek üst mahkeme olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesini sundu.Öte yandan Mehmet Kaplan'ın tahliyesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının da yaptığı itirazın 11'inci Ağır Ceza Mahkemesince görüşüldüğü ve henüz karara bağlanmadığı öğrenildi.

- Gaziantep
Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti
Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti
Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti
Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti
Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti
Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın cezası 'zevk almadığı' gerekçesiyle indirildi
Eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın cezası "zevk almadığı" gerekçesiyle indirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Vladimir Putin Emmanuel Macron Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hadise Emel Sayın Hülya Avşar Merve Dizdar
Spor Gareth Bale Burak Yılmaz Merih Demiral Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:17:02. #1.14#

title