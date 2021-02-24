Duygu Asena - Kadının Adı Yok kitabı | Duygu Asena kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Masumiyet dizisindeki kitap nedir?

Bugün FOX TV ekranlarında başlayan Masumiyet dizisinde önerilen kitap izleyiciler tarafından merak edildi! O kitap da Duygu Asena - Kadının Adı Yok kitabıydı. Peki, Duygu Asena kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Masumiyet dizisindeki kitap nedir?

Yayın hayatına bugün başlayan Masumiyet dizisinde Deniz Çakır'ın her genç kızın okuması gereken kitap olarak adlandırdığı Duygu Asena'nın Kadının Adı Yok kitabı izleyiciler tarafından merak edildi! İşte, Duygu Asena - Kadının Adı Yok kitabı özeti!

DUYGU ASENA KİMDİR?

Duygu Asena 19 Nisan 1946 yılında doğan ve 30 Temmuz 2006 yılında vefat eden Türk gazeteci ve yazardır. Atatürk'ün yaveri ve dönemin CHP milletvekili olan Ali Şevket Öndersev'in torunu olarak İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji'nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gördü. İş hayatına pedagog olarak başlayan Asena, Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İstanbul Üniversitesi Çocuklarevi'nde çalıştı. Gazetedeki ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu. TRT-2 televizyon kanalında "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu (1992-1997).

Gazeteciliğinin yanında yazarlığını da sürdüren Asena, ilk kitabı Kadının Adı Yok ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988'de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı. Yazıları ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle Asena, feminist yazar olarak tanındı. Asena, beyin tümörü nedeniyle tedavi görmekte olduğu VKV Amerikan Hastanesi'nde 30 Temmuz 2006 günü öldü. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Duygu Asena Kitapları

Paramparça, 2004

Aşk Gidiyorum Demez, 2003

Aslında Özgürsün, 2001

Aynada Aşk Vardı, 1997

Değişen Bir Şey Yok, 1994

Kahramanlar Hep Erkek, 1992

Aslında Aşk da Yok, 1989

Kadının Adı Yok, 1987

DUYGU ASENA - KADININ ADI YOK ÖZETİ!

İlk kitabı Kadının Adı Yok'la adını duyuran Asena'nın geniş bir okur kitlesine ulaşan bu eseri 1988'de müstehcen bulunarak yasaklandı. Dava sürerken Atıf Yılmaz tarafından filme alındı. İki yıl süren dava sonucunda kitabın yayımına tekrar izin verildi. Yazıları ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle feminist yazar olarak tanınan Duygu Asena 2006'da hayatını kaybetti.

Duygu Asena "Kadının Adı Yok" kitabında, bir kadının günlük hayatında yaşadıklarını ele alır. Daha doğrusu cinsiyeti kadın olan, herkesin, her kadının üç aşağı beş yukarı günlük hayatında tanık olabileceği ortak bir macerayı, başka bir kadının ağzından anlatıyor. Bu kadın, küçücük bir kızın henüz yaşanmamış doğal meraklarından, aşklar, acılar, sahtekârlıklar, hıslarla dolu bir hayatın bazen hafif, bazen ağır kıpırtılarına kadar, kendi ayakları üzerinde durabilmek için mücadele ediyor. Bu kadın, pürüzsüz bir tenden kırışıklıklara uzanan zaman içinde kendisi için var olabilmeyi hedefliyor. Beceriyor da…Ne pahasına olursa olsun!