Düşük riskini artıran besinler nelerdir?
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Düşük riskini artıran besinler nelerdir?

Hamilelik sürecinde tükettiğiniz besinler sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hem anne hem de bebek sağlığı için önemli olan bu süreçte yanlış besinleri tüketmek düşük riskini doğurmaktadır. İşte düşük tehlikesi oluşturan besinler.

Düşük riskini artıran besinler nelerdir?
16.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:05

DÜŞÜK RİSKİNİ ARTIRAN BESİNLER

MAYDANOZ: Maydanoz yaprakları maydanoz yağı içerir. Maydanoz yağı da apiol ve myristicin içerir. Bu maddeler uterus kasılmalarına yol arak prematüre doğuma neden olabilir.

Düşük riskini artıran besinler nelerdir?

KIZARTMALAR VE CİPSLER: Kızartma ve cipslerde bulunan akrilamid maddesi düşük riskine neden oluyor.

Düşük riskini artıran besinler nelerdir?

BİTKİ ÇAYLARI: Bitki çayları rahim kasılmalarını artırarak gebeliğin ilk 3 ayında düşüğe, son üç ayında ise erken doğuma neden oluyor.

Düşük riskini artıran besinler nelerdir?

KARACİĞER VE AZ PİŞMİŞ ET: Yüksek oranda A vitamini içeren karaciğeri, vitamin dengesinin sağlanması için tüketmemelisiniz. Az pişmiş ve pişmemiş etler de bebekte sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Düşük riskini artıran besinler nelerdir?

YETERİNCE YIKANMAMIŞ SEBZE: Sebzeler bebeğiniz için çok sağlıklı olsa da yeterince yıkanmadığında çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle dışarıda salata yememeye dikkat etmelisiniz. Çünkü yeterince temiz yıkanmamış olabilirler.

Düşük riskini artıran besinler nelerdir?

AZ PİŞMİŞ YUMURTA: Az pişmiş yumurta salmonella bakterisi nedeniyle ishale yol açabilir. İshalin şiddetli olması bebek kaybına yol açabilir.

Düşük riskini artıran besinler nelerdir?

KAHVE: Kahvede bulunan kafein düşük riski ne enden oluyor.Kahve bağımlısı bir anne adayıysanız 9 ay sabretmeniz gerekecek.

Düşük riskini artıran besinler nelerdir?

Not: Gebelik sürecinin her adımını doktor kontrolünde geçirmeli, beslenmenizi doktor tavsiyesi ile düzenlemelisiniz.

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