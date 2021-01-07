Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
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Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor

07.01.2021 08:36 | Son Güncelleme: 07.01.2021 08:40
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Bayram Akçaalan (73), 2005 yılında Karabük'te 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından etkilenince, evinin önüne düşen F-16'nın 7 metre uzunluğunda maketini yaptı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Bayram Akçaalan (73), 2005 yılında Karabük'te 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından etkilenince, evinin önüne düşen F-16'nın 7 metre uzunluğunda maketini yaptı. Akçaalan, 15 yıldır evinin önündeki direkte sergilediği 300 kilogram ağırlığındaki F-16 maketi ile şehit pilotları andığını söyledi.

Almanya'da maden işçisi olarak çalıştıktan sonra 1993 yılında emekli olduktan sonra eşi Fatime Akçaalan (71) ile birlikte Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde yaşamaya başlayan Bayram Akçaalan, 2005 yılında Karabük'te eğitim uçağının düştüğü kazadan etkilendi. Bayram Akçaalan, Pilot Yüzbaşı Fatih Devravut ve Pilot Üsteğmen Fatih Keskin'in şehit olduğu kazanın ardından düşen F-16 uçağının maketini yapmaya karar verdi. Akçalan, savaş uçağının 7 metre uzunluğunda 300 kilogram ağırlığındaki maketini kaynak ustasının yardımıyla yaparak evinin önündeki direkte sergilemeye başladı. 15 yıldır F-16 maketini yerinden oynatmadığını anlatan Akçaalan, gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi. Uçak kazasında hayatını kaybeden şehit pilotları da bu vesileyle andığını ifade eden Akçaalan, şöyle konuştu:

"Yenice ormanlarına düşmüştü uçak. İçimde ukde kaldı bu olay. Ben de emekliyim. Bunu yapayım da kalsın burada dedim. Merak ettiğime değdi. Burada da çok ilgi çekiyor. Görenler gelip fotoğraf çekiyor. Zamanın karakol komutanı uçak düştükten sonra maketi gece görünce şaşırmış. 'Karabük'e düştü bu. Burada ne geziyor' demiş. Uzaktan görünce telaşlanmış. Maket olduğunu görünce sonradan ziyarete geldi. Dışarısı galvanizli sac. İçerisinde demirler var. Kaynakçı yardımıyla yaptım. Allah nasip ederse yazın bakımını yapacağım uzun ömürlü olsun diye. Uçak düştükten 1 ay sonra yaptım. Etkilenmez mi insan. Orada düşen insan da bizim canımızdı." 

Bayrak Akçaalan'ın komşusu Ünal Akçaalan ise duyanların uçak maketini görmek için köylerine geldiğini anlatarak, "Görenler merak edip geliyorlar. Köylü alıştı tabi ama yabancı gelince bakıp soruyorlar. Bize kimin yaptığını soruyorlar" dedi. 


Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor
Düşen savaş uçağının maketini evinin önünde sergiliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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