Dürzilik nedir? Dürzü ne demek? Dürzi ne anlama geliyor?
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Dürzilik nedir? Dürzü ne demek? Dürzi ne anlama geliyor?

18.11.2020 15:56 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:00
Dürzilik nedir? Dürzü ne demek? Dürzi ne anlama geliyor?

Siyaset gündeminde kullanılan ifadelerde geçene dürzi kelimesi vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Dürzi ne anlama geliyor? Dürzilik nedir?

Bugünlerde politikacıların ifadelerinde geçmeye başlayan ve vatandaşların merak konusu haline gelen dürzü kelimesi hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Dürzilik nedir? Dürzü ne demek? Dürzi ne anlama geliyor?

DÜRZİ NE ANLAMA GELİYOR?

Dürzi: isim, özel, (dürzi:), Arapça durzi

Suriye'nin Havran bölgesinde, Lübnan'ın bazı bölgelerinde ve buralara yakın bölgelerde yaşayan ve kendilerine özgü mezhepleri olan bir topluluk.

Dürzilik nedir? Dürzü ne demek? Dürzi ne anlama geliyor?

DÜRZÜ NE DEMEK?

Dürzü: ünlem, Arapça durzi

Ağır hakaret ve küfür sözü.

Dürzilik nedir? Dürzü ne demek? Dürzi ne anlama geliyor?

DÜRZİLİK NEDİR?

Fâtımîler'in altıncı halifesi Hâkim-Biemrillâh'ın yönetimi ele alışından bir süre sonra, İsmâiliyye'nin mezhep hiyerarşisi üzerinde ilâhî bir şahsiyet olma yolundaki gayretlerini önemli bir fırsat olarak değerlendirmek isteyen bazı İsmâilîler, onun düşünce ve tasavvurlarını destekleyerek teşkilâtlanmaya başladılar. 1 Muharrem 408 (30 Mayıs 1017) tarihinde ilâhlığını açıklayan Hâkim yeni bir devrin başladığını, kurulan yeni dinin imamlığına da İran asıllı Hamza b. Ali'yi getirdiğini ilân etti. Esasen hareketin kurucusu olan Hamza b. Ali, yardımcılarını da (hudûd) belirleyerek yeni dönemde İslâmî mânada ibadete ihtiyaç kalmadığını, insanların gerçek ilâhî bilgileri kendilerinden öğrenmeleri gerektiğini ileri sürdü. Hamza'nın, bütün dinî gerçekleri en geniş anlamıyla kapsayan müstakil bir sistem olduğunu savunduğu bu hareket nâdiren Hâkimiyye diye anılırsa da en yaygın olan adı Dürziyye'dir. Fırka, önceleri Hamza'nın yakını ve dâîsi iken daha sonra mürted sayılan Anuş Tegin (Neştekîn) ed-Derezî'nin yoğun propagandalarından dolayı bu adı almıştır.

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