Duruşuyla en güzel kanarya seçildi

21.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:57

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Mustafa Türe tarafından yetiştirilen 'Safkan İskoç-fançi' cinsi kanaryanın, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu (TKKKF) tarafından Bursa'da 250 kanaryanın katılımıyla düzenlenen yarışmada birinci olduğu bildirildi.



Simav'da manifaturacı esnafı olan Mustafa Türe'nin 25 yıllık kanarya serüveni, duruş kategorisinde aldığı birincilik ödülüyle taçlandı. Türe'nin yetiştirdiği 50'den fazla kanaryadan bir tanesi ise, daha önce Ankara'da yapılan yarışmada 2'incilik ödülü almıştı.



Kanarya yetiştiricisi Türe, 1'incilik ödülüne layık görülen safkan İskoç-fançi cinsi kanaryanın üretimini de yapacağını belirtti. Türe, "Kanaryalar ile başlangıç serüvenim, kuşlara olan sevgimle başladı. Çeyrek asırlık kanarya sevdamın, 1'incilik ödülüyle taçlanmasından büyük gurur duydum. Türkiye'nin bir çok il ve ilçesindeki kanarya severler ile görüşüyorum. Benim ve Simav'ın gururu olan kanaryamın üretimi için hazırlıklarım devam ediyor. 50'den fazla kanaryama gözüm gibi bakıyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA