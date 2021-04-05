Durgunsu Kano Bahar Kupası Yarışları sahibini buldu
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Durgunsu Kano Bahar Kupası Yarışları sahibini buldu

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Durgunsu Kano Bahar Kupası Yarışları sahibini buldu

Eskişehir'i başarıyla temsile eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Muğla'da düzenlenen kano yarışlarında önemli başarılara imza attılar.

2 ile 4 Nisan tarihlerinde Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Durgunsu Kano Bahar Kupası Yarışları'nda Eskişehirli sporcular önemli sonuçlar elde ettiler. Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü adına kürek çeken sporcular K1 Büyük Erkekler Kategorisinde Emir Hüseyin Garip Türkiye üçüncüsü, C1 Büyük Erkekler Kategorisinde Mehmet Ali Duman Türkiye üçüncüsü, C1 Büyük Kadınlarda ise Sara Bahri Türkiye birincisi oldu. Müsabakalar için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin seyyar iskelesi kurulurken, Federasyon yetkilileri Büyükşehir Belediyesi'ne bu desteği dolayısıyla teşekkür etti. Ayrıca yarışlarda elde ettiği sonuç nedeniyle sporculardan Mehmet Ali Duman, Slovakya'da yapılacak Uluslararası Durgunsu Şampiyonası'na katılmak üzere davet aldı.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden ve bu başarılar ile her zaman gurur duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise amatör spor ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler

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