Dürdane Teyze, torunları için sıcak ekmek taşıyor

03.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:11

Anadolu'nun manevi mimarlarından Türk İslam alimi Somuncu Baba'nın mirasını yaşatan Osmangazi Belediyesi Somuncu Baba Gönül Fırını, çok sıcak bir buluşmaya tanıklık etti.

TORUNA İŞ, RAPORLU OĞLUNA DESTEK...

Somuncu Baba Gönül Fırını'nı ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar, oğlu, gelini ve torunları için her sabah fırına gelen 83 yaşındaki Dürdane Duman'a kendisinin fırından çıkardığı ekmeklerden ikram etti.Dürdane Teyze ile sohbet ederek kendisi hakkında bilgiler alan Başkan Dündar'ın talimatı ile harekete geçen ekipler Dürdane Duman'ı evine götürerek incelemelerde bulundu.Sosyal Destek Müdürlüğü ekipleri, Dürdane Teyze'nin torununa iş bulması için destek olurken, sağlık sorunları nedeniyle yüzde 58 raporu bulunan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan oğluna da destek oldu. Ekipler, başta Dürdane Teyze olmak üzere evin önemli ihtiyaçlarını karşıladı.

6 BİN EKMEK BUHARI TÜTERKEN SOFRALARA ULAŞIYOR

Sosyal belediyecilikte önemli ve örnek bir proje olan Osmangazi Belediyesi Somuncu Baba Gönül Fırını'nda her sabah adına uygun şekilde katkısız ve geleneksel yöntemle hazırlanan mis gibi sıcak ekmek kokuları yükseliyor. 6 bin ekmek, daha buharı üzerinde tüterken ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal belediyeciliğin en temel görevleri arasında yer aldığına dikkat çekerek, "İhtiyaç sahiplerine günlük, ekmek, aş, gıda, giysi, eğitim malzemeleri, sağlık malzemeleri ve iş desteği veriyoruz. Özellikle çocuk, yaşlı ve engelliler özel eğitim ve bakım projeleri gibi birçok örnek sosyal projeye imza atıyoruz" dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE İLK OLACAK...

Yerel yönetimlere sosyal yardımlar noktasında önemli bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Başkan Mustafa Dündar,yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılayabileceği modern ve konforlu 200 yataklı huzurevi, alzheimer hastaları için de günlük bakım ve destek ünitesi, engelliler için rehabilitasyon merkezi ve aileleri ile birlikte sosyal zaman geçirebilecekleri Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de bu anlamda Türkiye'de ilk olacağını açıkladı.

Kaynak: Bültenler