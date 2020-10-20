Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş

20.10.2020 14:16 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:59
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, dün otobüs beklerken fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalıp yaşamını yitiren Gülseren Çiçek (27), memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, dün otobüs beklerken fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalıp yaşamını yitiren Gülseren Çiçek (27), memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi. Gülseren Çiçek'in tüp bebek tedavisi gördüğü, otobüsle doktora gitmek için durakta beklediği ortaya çıktı. Mehmet Çiçek (25), olayın ardından eşinin kendisini aradığını ifade ederek, "Ben ölüyorum. Gel beni kurtar' dedi. Sesi kesildi" diye konuştu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün öğle saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu ile birlikte etkili olan fırtına sırasında otobüs bekleyen Gülseren Çiçek, üzerine durağın devrilmesi sonucu demir profillerin altında kaldı.

ANNESİ KAHROLDU

Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Gülseren Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından Çiçek'in cenazesi toprağa verilmek üzere, memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine gönderildi. Gülseren Çiçek, kırsal Öğrencik Mahallesi'ne gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede, Çiçek'in annesi Fehime Topçul, fenalık geçirdi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN DOKTORA GİDİYORMUŞ

Gülseren Çiçek'in tüp bebek tedavisi için doktora gitmek üzere yola çıktığı, otobüs beklerken de üzücü olayın yaşandığı ortaya çıktı.

"BEN ÖLÜYORUM, GEL BENİ KURTAR"

Olayı anlatan acılı eş Mehmet Çiçek, tüp bebek tedavisi gördükleri için eşinin doktor randevusu olduğunu belirterek, "Yanıma gelecekti. Beni aradı. 'Geleyim mi?' dedi. Ben de 'gelemiyorsan, ben seni alayım' dedim. Otobüs durağında beklediğini, kendisinin geleceğini söyledi. Telefonu kapattım. Bir iki dakika sonra tekrar aradı. Havanın bozduğunu ve karardığını söyledi. Eve gitmesini söyledim. 'Rüzgar beni sürüklüyor, gidemem' dedi. Ondan sonra 'taşlara tutun, ben seni almaya geleceğim veya birini göndereceğim' dedim. Evi aradım telefonu açan yok. Bir yere saklandığını ve beni beklediğini söyledi. Ondan sonra 'ben ölüyorum. Gel beni kurtar' dedi ve sesi kesildi. Gittim, durağın altında kalmıştı. Fotoğraflarda da gösterdiğim gibi 1 tonluk durağı 2 tane parke taşına bağladıkları için, ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Elimden geleni yapacağım" dedi.'

"HAYALLERİMİZ YARIDA KALDI"

Eşinin 2,5 yıldır tüp bebek tedavisi gördüğünü ifade eden Mehmet Çiçek, "Bu da tam olumlu bir tedaviydi. Sonuçlara baktık, bu kez olacak gibiydi. O sevinçle bekliyorduk. Hatta 'sen yorulma geleyim seni alayım' dedim. O da 'yok ben bekliyorum' dedi. 20- 25 dakika falan otobüs bekledi. 5 dakikada gelmesi gereken otobüs, 25 dakikada geldi. Randevu almıştık, hayallerimiz yarıda kaldı" diye konuştu.

Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mustafa Akıncı Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sinan Özen Şevval Sam Binnur Kaya
Spor Can Bartu Ozan Tufan Şenol Güneş Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Çocuk İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 14:59:41. #1.14#
title