'Dur' ihtarına uymayan gence babasından tokat gibi sözler
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'Dur' ihtarına uymayan gence babasından tokat gibi sözler

İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Haberler | 3. Sayfa

'Dur' ihtarına uymayan gence babasından tokat gibi sözler Kısıtlamada polisten kaçıp kovalamaca sonucu yakalanan gençlere 10 bin TL idari para cezası uygulandı Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı, 3 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan gence babasından tokat gibi sözler

Kısıtlamada polisten kaçıp kovalamaca sonucu yakalanan gençlere 10 bin TL idari para cezası uygulandı

ANTALYA - Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı, 3 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan gençlerden biri, polislerden telefonunu isteyerek "Amirlerimi arayacağım, amcalarımı arayacağım, dayılarımı arayacağım" dedi. Şahsın olay yerine gelen babası ise oğluna tepki göstererek, "Terbiyesizlik yapma yeter, herkes gelsin itlik yapsın, puştluk yapsın, ondan sonra herkes sizi arkanızdan kovalasın" diye tepki verdi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Tonguç Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde giderken polisin dur ihtarına uymayan Okan Y. ve Samet P., 3 kilometre boyunca polisten kaçtı. 2569 sokak üzerinde motoru bırakan Okan Y., bir apartmanın altına saklanırken, Samet P., yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis kısa süre içerisinde ikiliyi yakaladı. Olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Okan Y., olayı görüntüleyen gazetecilere önce gülerek tepkiler verdi, çekime devam edildiğini görünce de "Taşkınlık çıkartırım" diyerek gazetecileri tehdit etti. Polis, maskeleri olmayan şüphelilere maske verdi.

Babasından da destek alamadı

Okan Y. bu arada polislerden telefonunu isteyerek "Amirlerimi arayacağım, amcalarımı arayacağım, dayılarımı arayacağım" dedi. Olayı öğrenip gelen babasına dönen Okan Y.'nin " Kameraya çekiyorlar bizi böyle, antin kuntin işler yapıyorlar" dedi. Babası da Okan Y.'ye " Çektirinceye kadar uğraştırırsan böyle olur" diyerek tepki verince Yüce, babasından da beklediği desteği alamadı. Polis ekipleri, Okan Y. ve Samet P.'ye polisin dur ihtarına uymama, maske takmama, sokağa çıkma yasağı ihlali gibi birçok suçtan 10 bin TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı. Öte yandan, Okan Y.'nin motoru da bağlandı.

'Dur' ihtarına uymayan gence babasından tokat gibi sözler
'Dur' ihtarına uymayan gence babasından tokat gibi sözler
'Dur' ihtarına uymayan gence babasından tokat gibi sözler
'Dur' ihtarına uymayan gence babasından tokat gibi sözler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

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