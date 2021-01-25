Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin paylaşımlarıyla adından söz ettiremeye devam ediyor. Genç model dövmesini göstermek için pijamasını aşağıya indirdiği anlara ait videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden olan model Ireland Baldwin, yaptığı her paylaşımla sosyal medyayı sallıyor.

Tamamen çıplak bir fotoğrafını takipçileri ile paylaşarak dikkat çeken Ireland Baldwin şimdi de dövmesiyle gündemde.

Ireland Baldwin, kasığına kadar uzanan gül dövmesini göstermek için ayna karşısına geçip video çekti.

Yeni yaptırdığı dövmeyi göstermek isteyen model, pijamasını aşağıya indirdi. Ünlü modelin o sırada siyah iç çamaşırı göründü.

Baldwin dövmecisini de fotoğrafa etiketleyerek "Seni özledim" yazdı. Soyunduğu anları paylaşmayı sorun etmeyen model dikkat çekmeyi başardı.