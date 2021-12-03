Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi - Haberler
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Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi

Yetişkin yıldız Lisa Sparks'ın 2004 yılında "Bir günde en fazla ilişkiye girme" rekoru kırması, duyanları hayrete düşürdü. 7,5 saat boyunca 919 erkek ilişkiye giren Sparks'ten önceki rekorun 759 erkek olduğu belirtildi.

Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Sparks'ın kırdığı dünya rekorunun detayları hayrete düşürdü. 2004 yılında Eroticon adlı bir etkinliğe katılan Sparks'ın, bu etkinlik kapsamında 919 erkekle yattığı ve bu alanda dünya rekoru kırdığı belirtildi.

ÖNCEKİ REKOR 759 ERKEK

Bu alandaki önceki rekorun ise yine bir önceki yıl düzenlenen Eroticon etkinliğinde kırıldığı ifade edildi. Bu etkinlikte bir kadın 759 erkekle cinsel ilişkiye girdi ancak kadının ismi açıklanmadı. 2004 yılındaki etkinlikte ise en yakın rakibine 21 fark atan Lisa Sparks, bu rekorun yeni sahibi oldu.

Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi

ARA VERİP HAMBURGER SİPARİŞ ETTİ

Sparks'ın aynı gün 7,5 saat boyunca erkekle ilişkiye girmesinin ardından sıkılıp hamburger sipariş ettiği detayı da dikkat çekti. Lisa, etkinliğin ardından Polonya hükümetinin durumu öğrendiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi

Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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