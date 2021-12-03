Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi

Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Sparks'ın kırdığı dünya rekorunun detayları hayrete düşürdü. 2004 yılında Eroticon adlı bir etkinliğe katılan Sparks'ın, bu etkinlik kapsamında 919 erkekle yattığı ve bu alanda dünya rekoru kırdığı belirtildi.

ÖNCEKİ REKOR 759 ERKEK

Bu alandaki önceki rekorun ise yine bir önceki yıl düzenlenen Eroticon etkinliğinde kırıldığı ifade edildi. Bu etkinlikte bir kadın 759 erkekle cinsel ilişkiye girdi ancak kadının ismi açıklanmadı. 2004 yılındaki etkinlikte ise en yakın rakibine 21 fark atan Lisa Sparks, bu rekorun yeni sahibi oldu.

ARA VERİP HAMBURGER SİPARİŞ ETTİ

Sparks'ın aynı gün 7,5 saat boyunca erkekle ilişkiye girmesinin ardından sıkılıp hamburger sipariş ettiği detayı da dikkat çekti. Lisa, etkinliğin ardından Polonya hükümetinin durumu öğrendiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet