Dünyayı endişelendiren şüphe gerçek oldu! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde
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Dünyayı endişelendiren şüphe gerçek oldu! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden çekilme sürecini hızlandıran ABD'nin geride bıraktığı silahların Taliban'ın eline geçtiği yönündeki şüpheler gerçek oldu. Son ortaya çıkan görüntüler ABD'nin Afganistan ordusuna sağladığı silah ve teçhizatların Taliban'ın eline geçtiğini ortaya koydu.

ABD'nin 83 milyar dolar harcayarak eğittiği ve donattığı Afgan güvenlik güçleri, ülkede bazı yerlerde tek bir kurşun bile atmadan hızla ve tamamen çöküşe sürüklendi. Kabil'deki tahliye faaliyetleri sürerken, ABD'nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban'ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyordu.

TALİBAN, ABD YAPIMI SİLAHLARLA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Hürriyet'te yer alan bilgilere göre günlerdir ABD medyasının gündeminde olan bu şüphe gerçek oldu. Afganistan'dan gelen son görüntülerde Taliban militanlarının ABD yapımı silahlar ile gövde gösterisi yaptığı görülüyor. Söz konusu videonun propaganda amacı ile Taliban tarafından çekilip yayınlandığı belirtiliyor.

Dünyayı endişelendiren şüphe gerçek oldu! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde

208 UÇAK VE ON BİNLERCE ARAÇ TALİBAN'IN ELİNDE

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde.

Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Dünyayı endişelendiren şüphe gerçek oldu! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANILIYOR

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban'ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban'ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil'den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan'da olduğu bildirildi.

ABD, İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

ABD'li yetkililer de geçen günlerde Afgan ordusuna verdikleri silahların önemli bir kısmının Taliban'ın eline geçmiş olabileceğine dair açıklamalarda yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, "Açıkçası, her savunma malzemesinin nereye gittiğine dair tam bir resme sahip değiliz. Ama kesinlikle, önemli bir kısmı Taliban'ın eline geçti" dedi.

Dünyayı endişelendiren şüphe gerçek oldu! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde

TALİBAN'IN ELİNDE HANGİ SİLAHLAR BULUNUYOR? İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dünyayı endişelendiren şüphe gerçek oldu! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın elinde
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Haber Yorumları (2)
BEKİR YAPİCİ: dün avrupa birligi talibani bir terör örgütü olarak gördüklerini kurduklari veya kuracaklari hükümeti tanimayacaklarini ve daha önceki afkan hükümetlerine yapilan para yardimini durduracaklarini acikladi bizdeki taliban sevici selefiler üzülmüstür herhalde.
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BEKİR YAPİCİ: son zamanda bilhassa taliban afkanistani ele gecirince bizdeki selefiler taliban seviciler piyasaya cikti halbuki taliban el kaida nin icinden cikmis aynen el kaida isid -deas boko haram gibi eli kanli bir terör örgütüdür bizde hakli olarak diger terör örgütlerini övmek yasak bu yüzden insanlar hapiste ama pazar yerlerinde patlatigi bombalarla infazlarla binlerce kendi yurtdasini öldüren dinci bir terör orgütünü tebrik etmek desteklemek övmek serbest bu adil degil böyle anlayis olmaz.
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