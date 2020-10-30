Dünyaya yaklaşan Apofis meteoru ne zaman çarpacak? Dev astroit Apophis göktaşı ne kadar büyüklükte? Apofis nereye çarpacak?

Gökbilimcilerin hakkında uyardığı Apophis meteorunun 2029 yılında Dünya'ya çarpacağı belirtilmişti. Peki, Apophis göktaşı Dünya'ya ne kadar zarar verir? Apophis meteoru hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

99942 Apofis, 19 Haziran 2004'te R. A. Tucker, D. J. Tholen ve F. Bernardi tarafından Kitt Peak'de keşfedilen, Aten sınıfı Dünya'ya yakın bir yörüngesi bulunan bir meteorittir. İsmini ise Mısır'ın kötülük tanrısı olan Apofis'ten almaktadır.

99942 APOFİS METEORU

99942 Apofis'in çarpma riskinin olduğu yıllar:

NASA tarafından yapılan dikkatli ölçümlerle 2029 ve 2036 yıllarında dünyamızın çok yakınından geçeceği tespit edilmiştir. 13 Nisan 2029'te 300.000 kilometre Dünya'ya yakından geçerek Apollo sınıfı olacak, 2036 yılında ise 30-40 bin kilometre yakından geçecektir. 7 Ekim 2009 tarihinde yapılan hesaplamalara göre 2036 yılında Dünya'ya çarpma olasılığı 250.000'de 1'dir. Bir başka olası çarpışma tarihi ise 2037'dir. Bu tarihte dünyaya çarpma olasılığı 12,3 milyonda 1 olarak belirlenmiştir.

2068 yılına kadar çarpma riski bulunmaktadır. Apophis asteroiti yüzeyindeki reaksiyonlar ile hızlandı ve 2068'e kadar Dünya'ya çarpabilir. Asteroitin Yarkovsky etkisinde olduğu da belirtildi.

2000'lerin başında yapılan açıklamada Apophis'in 2029'da Dünya'ya yüzde 2.8 oranında çarpışma olasılığının olduğu belirtilmişti. Son yapılan açıklamalara göre Apophis asteroitinde oluşan sapma yüzünden 2068 yılına dikkat etmek gerekiyor.

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nün yeni hesaplamaları, Apophis asteroitinin 2068 yılında çarpma ihtimalinin olduğunu gösteriyor.

YARKOVSKY ETKİSİ NEDİR?

Apophis asteroitinin Yarkovsky etkisinde olduğu tespit edildiği duyurulmuştu. Bu etki yüzünden asteroit hızlanabilir ve bu hızlanmayla beraber Dünya'nın yörüngesinde tehlike oluşturabilir.

Bilim adamları, Apophis'in rotasını değiştirebilecek ve uzay kayasının Dünya'ya gelmesine neden olabilecek küçük bir termal reaksiyon keşfettiler. Gökbilimci Tholan'a göre, asteroitin 2068'de Dünya'ya çarpma ihtimali 530.000'de bir gözüküyor. Bu kadar küçük bir ihtimalin bile uzay hesaplamalarında önemli yere sahip olduğu da belirtildi.

APOFİS GÖKTAŞININ BÜYÜKLÜĞÜ

99942 Apofis'in büyüklüğü ise 3 futbol sahası büyüklüğünde.