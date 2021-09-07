Dünyanın tek zurna Festivali başladı
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Dünyanın tek zurna Festivali başladı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Kültür Sanat

Dünyanın tek zurna Festivali başladı Dünya'da sadece Muğla'da düzenlenen Uluslararası ZurnaZen Festivali'ne 18'i Türk, 4'ü yabancı 22 zurna ustasının katılımı ile başladı MUĞLA Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Uluslararası ZurnaZen Festivali başladı.

Dünyanın tek zurna Festivali başladı

Dünya'da sadece Muğla'da düzenlenen Uluslararası ZurnaZen Festivali'ne 18'i Türk, 4'ü yabancı 22 zurna ustasının katılımı ile başladı

MUĞLA - MUĞLA Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Uluslararası ZurnaZen Festivali başladı.

Dünya'da sadece Muğla'da yapılan tek Zurna Festivali olma özelliği taşıyan Zurna Zen Festivalinin ilk günü zurna ustaları Menteşe Prof. Dr. Şadan Gökovalı açık hava tiyatrosunda pandemi kuralları çerçevesinde yapıldı. Festivali izlemek için gelen izleyicilerden Covid-19 aşısı olmayan vatandaşlardan PCR testi kontrolü yapılarak alana alındı.

Menteşe ilçesinde başlayan ZurnaZen Festivali Marmaris, Datça ve Milas ilçelerinde devam edecek. Festivalin ikinci günü ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanında sahne alacak.

Uluslararası ZurnaZen Festivaline 18'i Türk 4'ü yabancı toplam 22 zurna üstadı katılacak. Türkiye dışından Bulgaristan'dan Demir Kurtov Azerbaycan'dan Fagan Alasgarov, Makedonya'dan Abdı Sulımanov ve İspanya'dan Manuel Sabate Benanch katılıyor.

Festivalin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Zurna festivali dünyada ve Türkiye'de ilk ve tek Muğla'da yapılıyor. 7 yılı doldurduk. Bu sene 21 sanatçımız katılıyor. 4 dış ülkelerden. Makedonya, Bulgaristan, İspanya ve Azerbaycan. Pakistan ve Mısır Covid nedeniyle prosedürlere takıldılar ve gelemediler. İnşallah onları gelecek sene getireceğiz. 21 sanatçımız bazı farklı gösterilerle birlikte halkımızla birlikte olacak" dedi.

Festivalin sanat danışmanı Ünal Yürük, zurna enstüramanın ne kadar geniş bir coğrafyada kullanılmış olduğunun bu festivalle ortaya konulduğunu söyledi. Yürük, "Dış ülkelerden zurna sanatçıları geldi. Hem bizim Türkiye'de zurna kültürünün, zurnanın ne kadar geniş bir coğrafyada kullanılmış olduğu öğrenilmiş oldu, hem de Türkiye'de böyle bir festivalin olduğunu gelen yabancı sanatçılarımız ülkelerine döndüklerinde Türkiye'de böyle bir festivalin olduğunu duyurdular. Festivalimizi her yıl dünyanın her tarafına yayılıyor ve kökleşiyor. Aynı zamanda festival bu kültürün yaşaması için, devam etmesi için gençlerimizin bu mesleğe ilgi göstermesi ve sahip çıkmaları için çok büyük bir vitrin oluyor" dedi.

Makedonya'dan gelen Abdı Sulımanov, "Festival geldiğime çok sevindim. Çok güzel bir festival olacak. Tüm zurnacılar buraya geldi. İlk kez geliyorum. Sevindim ve güzel olacak" dedi.

Azerbaycan'dan festivale katılan Fagan Alasgarov, "Tüm Türkiye'yi selamlıyorum. Bu festivale katıldığıma çok sevindim. Ünal hocam çok sağ olsun beni de davet etti Azerbaycan'dan. 2018 yılında babam bu festivale katılmıştı. Şükürler olsun kısmet bugüne imi ve ben de katıldım. İnşallah festivale katılan tüm ustalarla iyi bir festival olacak" dedi.

Dünyanın tek zurna Festivali başladı
Dünyanın tek zurna Festivali başladı
Dünyanın tek zurna Festivali başladı
Dünyanın tek zurna Festivali başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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