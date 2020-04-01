Dünyanın koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan kentleri
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Koronavirüs, New York, DHA, Güncel

Dünyanın koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan kentleri

Dünyanın koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan kentleriVahdet AYAZ, Sibel DENİZ (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan ve neredeyse bir milyon insanda tespit edilen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle birçok ülkenin 'kalbi' olarak bilinen meydanlar bomboş kaldı.

01.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:07
Dünyanın koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan kentleri

Dünyanın koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan kentleri

Vahdet AYAZ, Sibel DENİZ (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan ve neredeyse bir milyon insanda tespit edilen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle birçok ülkenin 'kalbi' olarak bilinen meydanlar bomboş kaldı. Hükümetlerin aldığı tedbirlerin yanı sıra, insanların da kendilerini korumak için evlerinde kaldığı görüldü.

Son verilere göre dünya genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 860 bin 181 kişiye ulaşırken; virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 345'e çıktı. Virüsün hızla yayıldığı her ülke, sokağa çıkmada kısıtlamalara giderken; insanların toplu halde bir araya gelebileceği etkinlikler iptal edildi ve insanların toplanması yasaklandı. Alınan önlemler kapsamında birçok ülkenin kent merkezlerinde bulunan ve kentin 'kalbi' olarak bilinen noktalar, virüs nedeniyle adeta terk edilmiş gibi gözüküyor.

MADRİD'İN MEYDANI BOMBOŞ...

Virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Puerta del Sol meydanı, neredeyse bomboş kaldı. İspanya, dünya genelinde 95 bin 923 kişiyle en çok koronavirüs vakasının bulunduğu 3'üncü ülke durumuna geldi. 8 bin 464 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

NEW YORK'UN EN ÜNLÜ CADDESİ ISSIZ KALDI

24 saat boyunca hayatın durmadığı New York kentinde bulunan 42. Cadde de ıssız bir kenti andırıyor. Manhattan bölgesinde bulunan cadde, özellikle Broadway ve Times Meydanı arasında yer alan tiyatro ve müzikalleri ile tanınıyor. Cadde, ABD vatandaşlarının yanı sıra her yıl milyonlarca turistin de ayak bastığı noktalardan birisiydi.

ABD, 189 bin 624 kişi ile dünya genelinde en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke haline gelirken; bu vakaların 43 bin 139'unun New York kentinde olduğu açıklandı. Sadece New York kentinde virüs nedeniyle 1096 kişi hayatını kaybetti.

ROMA HAYALET KENTE DÖNDÜ

Virüsün en çok etkilediği diğer ülke ise İtalya. Avrupa'nın merkez üssü halinde gelmesinin nedenlerinden birisi de koronavirüsün İtalya'da hızla yayılması oldu. Ülkenin başkenti Roma'daki İspanyol Meydanı'nın koronavirüs nedeniyle boş kaldığı görüldü. Ülke genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 105 bin 792'ye çıkarken; hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428'e ulaştı.

Öte yandan, ülkenin 'turist kenti' olarak bilinen Venedik'te bulunan ve kentin önemli simgelerine ev sahipliği yapan San Marco Meydanı'nın da boşaldığı kameralara yansıdı.

Birleşik Krallık ülkesi olan Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan ve şehir merkezinin önemli ticari caddesi olan St. Mary Caddesi de koronavirüs nedeniyle boş kaldı. İngiltere genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 25 bin 481'e; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1793'e ulaştı.

Dünyanın koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan kentleri

Kaynak: DHA

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Dünyanın koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan kentleri
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