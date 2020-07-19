Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
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Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşanan toplu uğur böceği ölümleri yetkilileri tedirgin etti. Uzman isimler ölümlerin nedenini araştırırken 20 yıldır Çanakkale'de yaşayan bir vatandaş, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Umarım uzmanlar bununla ilgili bir açıklama yapar ve kötü bir şey yoktur" dedi.

19.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:54

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde toplu uğur böceği ölümleri, görenleri tedirgin etti. Uzmanlar yaşanan ölümlerle ilgili, zararlı haşerelerin engellenmesi için pestisitin (ilaçlama işlemi) fazla kullanılması ya da artan uğur böceği popülasyonunun artmasından kaynaklı olduklarını belirtiyor.

Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm merkezlerinden biri olan ve dünyanın ilk ve tek sakin adası (Cittaslow) olan Gökçeada'da geçtiğimiz günlerde görülen toplu uğur böceği ölümleri, görenleri tedirgin etti.

Türkiye'nin en büyük adasında tedirgin eden görüntü: İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"

Yaklaşık 20 yıldır Çanakkale'de yaşayan ve Gökçeada'nın Dereköy Marmaros mevkiinde geçtiğimiz hafta tatile giden Burak Çiftci, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Çiftci, "Çanakkale ve çevresinde kamplar yapıyorum. Bugün ilginç bir olayla karşılaştık ve o yüzden sizlere ulaşmak istedik. Bundan yaklaşık bir hafta 10 gün önce, Gökçeada koylarında motosikletle gezinirken böyle bir görüntüyle karşılaştım. Yüzlerce, binlerce ölü uğur böceği gördük. Aralarında canlılar da vardı ama dalgaların kenara attığını gördük. Daha önce Gökçeada, Bozcaada ve diğer adalarda da çok bulundum ama ilk defa böyle bir şey görüyorum. İlgimi çekti ve paylaşmak istedim. Umarım uzmanlar bununla ilgili bir açıklama yapar ve kötü bir şey yoktur" dedi.

"ÜRKÜTÜCÜ BİR GÖRÜNTÜ"

Yüzlerce ölü uğur böceğinin kendisini ürküttüğünü de sözlerine ekleyen Çiftci, "Uğur böceği yapısı gereği kırmızı bir hayvan, denizin üstünde ve mavi bir dokuda çok ürkütücü görünüyordu. Ölü olmaları da çok kötü, aralarında canlılar da vardı. Kötü hissettirdi açıkçası. Kimse de fark etmemiş herhalde. Biz birkaç görüntü çekebildik. Umarım kötü bir şey yoktur" diye konuştu.

Entomoloji alanında böceklerle ilgili çalışmalar yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Kasap, uğur böceklerinin ölümüyle ilgili iki farklı konuyu ele aldı.

İlk olarak tarım alanlarında kullanılan pestisitin çok fazla kullanımdan kaynaklı bir ölüm olabileceğini belirten Kasap, ikinci faktör olarak da uğur böceklerinin popülasyonunun artmasından kaynaklı yiyecek bulamamaları ve bu nedenle ölebilecekleri yönünde.

Türkiye'nin en büyük adasında tedirgin eden görüntü: İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım

"UĞUR BÖCEKLERİ BEREKET SEMBOLÜDÜR"

Uğur böceklerinin bereket sembolü olduğunu ve zararsız bir böcek türü olduğunu belirten Prof. Dr. İsmail Kasap, "Öncelikle şunu söyleyeyim uğur böcekleri bizler için yani tarım camiası için çok önemli canlılar. Doğada zararlı olan diğer böcekler üzerinden besleniyorlar. Onların popülasyonlarını azaltıyorlar ve insanlara en ufak bir şekilde alerjik ya da zarar verecek bir canlı grubu değil. O yüzden bizler için çok önemlidirler ve tarım açısında da biliyorsunuz ki bereket sembolüdür" dedi.

"PESTİSİT UĞUR BÖCEKLERİNE ZARAR VEREBİLİR"

Tarım alanında kullanılan pestisitin uğur böceklerinin ölümüne neden olabileceğini ifade eden Kasap, "Ölümlerine gelince gidip oradaki durumu görmedim ama bizim en fazla üzerinde durduğumuz konu şu; kullanılan çok fazla miktardaki pestisit, yani tarım ilaçları. Bu sivrisinek ya da karasinek mücadelesinde kullanılan ilaçlar olabilir. Akabinde tarım alanlarında kullanılan ilaçlar doğal düşmanlarıdır. Uğur böcekleri de bunlardan bir tanesi. Onlara zarar vererek öldürmüş olabilir. Bunlar bizim insan eliyle yapmış olduğumuz sıkıntılar. Bu böceklere ve canlılara karşı" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (17)
MERT ÖREN: Sebebi fazla ilaçlama daha ne olabilir ki?
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KARAM: çok üzüldüm inşallah sebebi bulunur çaresinde
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NEDEN: diğer haber kanalının birinde saros körfezinde aşırı yoğunlukta uğur böceği var diyordu oradan gelmiş olabilirler. sonuçta yarım adada enfazla ne kadar uçacaklar.
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