Dünyanın İlk Sanal Vatandaşı Maltalı

Turizm ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı tarafından 11 Mart 2022 tarihinde düzenlenen "Dijital Turizm Yol Haritası: 2030" konulu konferansta ilk sanal vatandaşlık uygulamasının başlatıldığı duyuruldu.

Visit Malta ve Reimagine AI iş birliği ile titiz bir yaratım sürecinin sonunda oluşturulan ve Marija ismi verilen bu yapay zeka modeli; sanatın, bilimin ve teknolojinin muazzam bir uyumu olarak yorumlandı.

Turizm Sektöründe Bir İlk

Sanal gerçekliğin, yapay zekanın ve metaverse'ün tüm olanaklarını bir araya getiren sanal vatandaşlık programı, turizm sektörü içerisinde bir ilk olması bakımından son derece önemli. Malta'nın tarihi ve kültürü hakkında derin bilgilere sahip olan bu yapay zeka, Malta'yı ziyaret eden herkese sanal olarak rehberlik etmeye hazır. Üstelik yalnızca 1 aylık olan Marija'nın öğrenme sürecinin devam edeceği ve sürekli olarak kendini geliştireceği açıklandı.

"Dijital Turizm Yol Haritası: 2030" konferansındaki proje lansmanı sırasında Marija, Malta'nın geleneklerinden turistik cazibe merkezlerine kadar, ziyaretçilerin tüm sorularını yanıtlamaya da söz verdi.

Maltalı turistlerin yeni sanal asistanı Marija, birden fazla dil seçeneğinin bulunduğu uygulamalarda da yer alarak, kişilerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girebilecek, soruları cevaplayabilecek hatta espri bile yapabilecek.

Hedef: Gerçek Bir Gelecek Nesil Ziyaretçi Deneyimi

Tek bir görüntüye daraltılmış yüzlerce 2B AI tarafından oluşturulan yapay zeka görüntüsü, daha sonra Marija'nın tipik bir Malta kadını gibi görünebilmesi için 3D olarak hayata geçirildi. Aynı zamanda Maltacayı kusursuz bir telaffuzla ve zengin bir kelime dağarcığı ile konuşabilmesi için de özel bir sözlük sistemi oluşturuldu.

Turizm ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Clayton Bartolo tarafından "Hızlanma çağında ileriye doğru atılan önemli bir adım" olarak yorumlanan bu uygulama, aynı zamanda Malta'nın sağlam bir ulusal dijital strateji vizyonu olduğunun da en büyük göstergesi kabul edildi.

VisitMalta CEO'su Johann Buttigieg ise Marija'nın "Heyecan verici bir deneyim" olduğunu söylerken, Malta'nın bu projeye 21. yüzyıla uygun hale getirilerek geliştirilen bu turistik ürüne bir fırsat olarak baktığını dile getirdi.

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