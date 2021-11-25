Dünyanın ilk otoyolu AVUS 100 yaşında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyanın ilk otoyolu AVUS 100 yaşında

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Dünyadaki ilk otoyol, 1921 yılında Almanya'da açılan Berlin'deki AVUS isimli 9 kilometrelik yol. Dünyadaki tüm otobanların da atası olan AVUS açıldığında trafiğe kapalıydı; sadece motor yarışları ve trafik testleri için kullanılıyordu.

Dünyadaki ilk otoyol, 1921 yılında Almanya'da açılan Berlin'deki AVUS isimli 9 kilometrelik yol. Dünyadaki tüm otobanların da atası olan AVUS açıldığında trafiğe kapalıydı; sadece motor yarışları ve trafik testleri için kullanılıyordu. Efsanevi pilot Michael Schumacher dahil, tüm ünlü yarış pilotları kariyerlerine burada başladı. Gelin 100 yıllık otoyolun nelere tanıklık ettiğine bir göz atalım.

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP koalisyon protokolü açıklanacak

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP koalisyon protokolü açıklanacak

 İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title