Dünyanın ikinci büyük krater gölünden muhteşem kış görüntüleri

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, muhteşem kış görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, beyaz gelinliğini giydi. Yazı ayrı, kışı ise ayrı güzel olan Nemrut Krater Gölü'nün kış güzelliği drone ile havadan görüntülendi. Yazın her gün yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Nemrut'ta yağan karla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Yağan karla birlikte tamamen beyaza bürünen Nemrut, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da seyrine doyumsuz manzarayı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

"Yazı ayrı, kışı ayrı güzel"

Nemrut Krater Gölü'nün muhteşem kış manzarasını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte Nemrut Dağı'nın zirvesine çıktığını belirten Ömer Uğur, Nemrut'un yazın ayrı, kışın ise ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi. Nemrut'un yazın olduğu gibi kışın da kesinlikle ziyaret edilmesi gereken muhteşem bir yer olduğuna dikkat çeken Uğur, "Güzel havayı fırsat bilip arkadaşlarımızla birlikte bu muhteşem manzarayı izlemek üzere Nemrut'a çıktık. Burada gerçekten muazzam bir güzellik var. Her yıl kış erken geliyordu, bu yüzden bu aylarda buraya çıkamıyorduk. Ancak bu yıl hala fazla kar olmaması nedeniyle bu tarihte bu manzarayı görme imkanı bulmuş olduk. Burada manzara çok güzel. Herkese gelip burayı ziyaret etmeyi tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Güzelliği drone ile havadan görüntülenen Nemrut'un kış manzarası kendine hayran bırakıyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı