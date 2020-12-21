Dünyanın ikinci büyük krater gölünden muhteşem kış görüntüleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünyanın ikinci büyük krater gölünden muhteşem kış görüntüleri

21.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:39
Dünyanın ikinci büyük krater gölünden muhteşem kış görüntüleri

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, muhteşem kış görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, muhteşem kış görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, beyaz gelinliğini giydi. Yazı ayrı, kışı ise ayrı güzel olan Nemrut Krater Gölü'nün kış güzelliği drone ile havadan görüntülendi. Yazın her gün yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Nemrut'ta yağan karla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Yağan karla birlikte tamamen beyaza bürünen Nemrut, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da seyrine doyumsuz manzarayı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

"Yazı ayrı, kışı ayrı güzel"

Nemrut Krater Gölü'nün muhteşem kış manzarasını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte Nemrut Dağı'nın zirvesine çıktığını belirten Ömer Uğur, Nemrut'un yazın ayrı, kışın ise ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi. Nemrut'un yazın olduğu gibi kışın da kesinlikle ziyaret edilmesi gereken muhteşem bir yer olduğuna dikkat çeken Uğur, "Güzel havayı fırsat bilip arkadaşlarımızla birlikte bu muhteşem manzarayı izlemek üzere Nemrut'a çıktık. Burada gerçekten muazzam bir güzellik var. Her yıl kış erken geliyordu, bu yüzden bu aylarda buraya çıkamıyorduk. Ancak bu yıl hala fazla kar olmaması nedeniyle bu tarihte bu manzarayı görme imkanı bulmuş olduk. Burada manzara çok güzel. Herkese gelip burayı ziyaret etmeyi tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Güzelliği drone ile havadan görüntülenen Nemrut'un kış manzarası kendine hayran bırakıyor. - BİTLİS

Dünyanın ikinci büyük krater gölünden muhteşem kış görüntüleri
Dünyanın ikinci büyük krater gölünden muhteşem kış görüntüleri
Dünyanın ikinci büyük krater gölünden muhteşem kış görüntüleri
Dünyanın ikinci büyük krater gölünden muhteşem kış görüntüleri
Dünyanın ikinci büyük krater gölünden muhteşem kış görüntüleri
Dünyanın ikinci büyük krater gölünden muhteşem kış görüntüleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin İrem Derici Demet Akalın Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Umut Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız İngiltere Gaziantep Polis Memuru
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın ikinci büyük krater gölünden muhteşem kış görüntüleri | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:46:39. #1.14#
title