Dünyanın gözü Taş Tepelere çevrildi

ŞANLIURFA (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihin sıfır noktası olarak tanımlanan Göbeklitepe'nin yalnız olmadığını belirterek, "12 kazı çalışması ile Şanlıurfa'nın sözcülüğünde, Anadolu'nun insanlık tarihine yaptığı katkının bilinmeyen hikayelerine tercüman olacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA), Taş Tepeler programı ile Şanlıurfa ve çevresindeki Neolitik Çağ'a ait önemli yerleşimleri ve yürütülen kazı araştırmalarının tanıtımı Şanlıurfa Müzesinde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı tanıtım ışıklı görsel şölene dönüştü. Dünya üzerinde ilk yerleşik yaşam ve sosyal topluluk örneklerine ev sahipliği yapan Taş Tepeler'in tanıtımına çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen ve bilim insanı da katıldı.

Şanlıurfa'da düzenlenen Taş Tepeler lansmanı için hazırlanan Karahantepe ve Neolitik İnsan Sergisi'nde Karahantepe'den çıkarılan eserler Şanlıurfa Müzesinde yerini aldı. Sergide Karahantepe'den 2 yıl içinde çıkarılan 37 eser ilk defa görücüye çıktı. Dünyanın en nitelikli neolitik dönem sergisini oluşturmak amacıyla açılan sergideki eserlerin Türkiye'de en hızlı sergiye çıkarılan arkeolojik eserler arasında yer aldığı öğrenildi.