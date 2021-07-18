Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs gezisinde! İşte vereceği müjde ile ilgili 5 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tüm dünyaya mesajlarım olacak. Kıbrıs'a müjdesini ise parlamentoda vereceğim" dediği KKTC gezisi, yarın başlıyor. Merakla beklenen gezide verilecek müjde ile ilgili kulislerde 5 konu öne çıkıyor. Bunların ise Azerbaycan ile diplomatik ilişkiler, doğal gaz, SİHA üssü, Rumlara Maraş çağrısı ve deniz üssü başlıkları olabileceği düşünülüyor.

19 Temmuz Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir takım etkinliklere katılacak. Kıbrıs Türk halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü törenlerinde Lefkoşa'da vereceği müjdelere kilitlendi.

"KIBRIS'A MÜJDESİNİ PARLAMENTODA VERECEĞİM"

Erdoğan, birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda milletvekillerine hitap edeceğini belirtip, "Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyoruz, şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de yine Kuzey Kıbrıs'ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak suretiyle salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak." demişti.

Yetkililer, müjdelerle ilgili ser verip sır vermezken, Hürriyet'in haberine göre 5 senaryo üzerinde duruluyor.

AZERBAYCAN'LA DİPLOMATİK İLİŞKİ

Erdoğan'ın "Uzun süredir hazırlıklarımız sürüyor" dediği en önemli müjdenin, Azerbaycan'ın KKTC ile diplomatik ilişki kurma kararı alması olabileceği konuşuluyor.

Azerbaycan Meclisi dostluk grubundan 5 milletvekilinin Lefkoşa'da 3 gündür temaslarda bulunması, bu ihtimali güçlendirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan heyetini kabulünde 'Tek millet 3 devletiz' ifadelerini kullandı. Böyle bir adım, Türk tarafının BM'ye sunduğu, 'Kıbrıs'ta iki devletli çözüm' formülüne de fiili destek olacak.

RUMLARA MARAŞ ÇAĞRISI

Erdoğan, kasım ayında ziyaret ettiği, açılım süreci devam eden Maraş kentine ikinci ziyaretini gerçekleştirecek, millet bahçesi ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi (Vakıflar Cami) açılışını yapacak. Rum yönetimi ve Atina, Erdoğan'ın Maraş'ın mülkü bulunan Rumları, KKTC'de kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurarak, "Evlerinize dönün" çağrısı yapmasından endişe ediyor.

Erdoğan'ın çağrısıyla KKTC hükümeti kentin bir bölümünü askeri bölge statüsünden çıkaracak. AB ve BM'ye bir dizi şikâyette bulunan Rum-Yunan ikilisi korkuyor, çünkü kentte mülkü bulunan çok sayıda Rum 'Türk yönetimi altına girmeye' hazır.

GEÇİTKALE'YE DAİMİ SİHA ÜSSÜ

Erdoğan, 1974'ten sonra Türk savaş uçaklarının inmesi için yapılan ancak aradan geçen yıllarda atıl kalan Geçitkale askeri üssünü daimi SİHA üssüne dönüştürülebilir. Geçitkale'ye ilk SİHA, 2019 Aralık ayında inmişti. Türk SİHA'ları, Muğla Dalaman'dan havalanarak KKTC'yi iniş noktası olarak kullanıyor.

GAZİMAĞUSA'YA DENİZ ÜSSÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin Gazimağusa kenti yakınlarına Türk donanmasının kullanacağı yeni bir deniz üssü inşa edileceğini açıklayabilir. Günümüzde Türk savaş gemileri, Gazimağusa limanına yanaşıyor. Limandaki askeri bölgenin kentin 40 kilometre doğusuna İskele bölgesine taşınması ve karargâh haline getirilmesi yönünde planlar mevcut.

DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs açıklarında doğalgaz müjdesi açıklayabileceği de konuşulanlar arasında. Türk sondaj ve sismik gemileri geçen yıl Kıbrıs açıklarında bir dizi sondaj ve sismik inceleme yapmıştı.