Dünyanın estetik raporu açıklandı: 18 yaş altı en çok burun ve göğüs estetiği yaptırıyor

31.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:22

En son yapılan uluslararası çalışmalar, estetik cerrahinin dünya çapında yükselmeye devam ettiğini ortaya koydu. Uluslararası Estetik/ Kozmetik Prosedürler Anketi sonuçlarına göre, dünyada 18 yaş altının en çok yaptırdığı estetiğin burun ve göğüs estetiği olduğu, Türkiye'nin ise, en çok estetik yaptıran ülkeler arasında 11'inci sırada yer aldığı ortaya çıktı.

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS), 2018 Uluslararası Estetik/ Kozmetik Prosedürler Anketi sonuçlarını yayınladı. Kozmetik uygulamaların genel olarak yüzde 5.4'lük bir artış gösterdiğinin dikkat çektiği raporda, çarpıcı sonuçlar yer aldı. Dünya genelinde yapılan estetik operasyonların yüzde 28.4'ünün yalnızca Amerika'da ve Brazilya'da gerçekleştiğini, 11'inci sırada yer alan Türkiye'de ise cerrahi olmayan operasyonların giderek artan bir sıklıkla tercih edildiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran, "Botoks tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de revaçta. Botoks ve dolgu uygulamalarında ameliyatla elde edilen sonuçlara yakın sonuçlar elde ediliyor. Uygulamalar hem kısa sürüyor hem de kişi klinikten ayrıldığında hayatına hemen devam edebiliyor. Cerrahi olmayan uygulamaların yükselişte olmasının en büyük sebeplerinden birisi de bu" diye konuştu.

BOTOKS UYGULAMALARI YÜZDE 17.4 ORANINDA ARTTI

Botoks uygulamalarının dünya genelinde 2017'ye oranla 17.4 oranında artış gösterdiğinin belirtildiği raporda, botoksu, yüzde 11,6 oran ile hyaluronik asit uygulamalarının takip ettiği dikkat çekti.

"2018'de dünya genelinde yaptırılan estetik işlemlerinin 10 milyon 607 bin 227'si cerrahi, 12 milyon 659 bin 147'si ise cerrahi olmayan operasyonlar" olarak açıklandı. Raporda şu verilere yer verildi:

"Brezilya cerrahi estetikte işlemlerinde nüfusun yüzde7,1'ine denk gelen rakam ile ilk sırada, Amerika ise cerrahi olmayan estetik işlemlerinde nüfusun yüzde 8,7'sine denk gelen rakam ile ilk sırada yer alıyor. Dünyada yılda yapılan 22 milyon estetiğin yüzde 87,4'ünü kadınlar, yüzde 12,6'sını erkekler yaptırıyor. Yine dünyada en çok yapılan estetik operasyon ise 1,841,098 kişi tarafından yaptırılan göğüs estetiği, arkasından 1,732,620 ile liposuction geliyor. Botoks dünyada 5,344,764 kişi yaptırılırken, erkeklerde botoks 752,752 ve erkeklerde göğüs estetiği (jinekomasti) ise 269,720 rakamlarına ulaştı.

GÖĞÜS ESTETİĞİ VE BOTOKS ÖN PLANDA

Dünyada 18 yaş altının en çok yaptırdığı estetik operasyonun 55 bin 899 ile burun estetiği olarak belirtildiği raporda, ikinci sırada 52 bin 150 ile göğüs estetiği yer aldı.

19-34 yaş arası en çok yapılan uygulamalarda yine göğüs estetiği 1 milyon 3 bin 5 ile birinci sırada yer alırken; 35-50 yaş arası 2 milyon 839 bin 4, 51-64 yaş arası 1 milyon 433 bin 770, 65 yaş üzeri 364 bin 631 kişinin ise en çok botoks uygulaması yaptırdığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE 11'İNCİ SIRADA YER ALIYOR

Yüze ve boyuna yapılan cerrahi operasyonun 2018'de yüzde 17,2 azalma gösterdiği, bunun yerine tüm enjeksiyon uygulamalarının ise yüzde 14,5 artış gösterdiği belirtildi.

Anket sonuçlarına göre; ABD, Brezilya, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Rusya, Meksika, İtalya ve Almanya gibi en çok estetik yaptıran ülkelerin bulunduğu listede, Türkiye 11'inci sırada yer aldı.

EN ÇOK AMERİKA TERCİH EDİLİYOR

Estetik operasyon sağlık turizmi sebebiyle en çok seyahat edilen ülke Tayland olurken, Arjantin, Kolombiya, Brezilya, Hindistan ve Meksika'nın sağlık turizminde Amerika'yı tercih ettiği ortaya çıktı.

Avustralyalılar Yeni Zelanda'ya, Taylandlılar Avustralya'ya, Amerikalılar Kanada'ya, İtalyalılar Romanya'ya, Almanlar'ın ise Rusya'ya estetiğe gittiği belirtildi.

Kaynak: DHA