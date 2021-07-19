Dünyanın en yüksek peribacası restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı
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Dünyanın en yüksek peribacası restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Güncel

Dünyanın en yüksek peribacası restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı Kapadokya'nın simgelerinden Uçhisar Kalesi yeniden ziyarete açıldı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve dünyanın en yüksek peribacası konumunda olan Uçhisar Kalesi, 7...

Dünyanın en yüksek peribacası restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı

Kapadokya'nın simgelerinden Uçhisar Kalesi yeniden ziyarete açıldı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve dünyanın en yüksek peribacası konumunda olan Uçhisar Kalesi, 7 aylık süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan ve dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi, 7 ay boyunca devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Uçhisar Belediyesi tarafından Uçhisar Kalesi'nin yeniden hizmete açılmasından dolayı açılış programı düzenlendi. Uçhisar Kalesi önünde düzenlenen program Nevşehir Belediyesi mehteran takımının mehter marşları söylemesi ile başlarken açılış konuşmasını yapan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "2020 yılından bölgenin en önemli sembolü olan Uçhisar Kalesi'nin restorasyon çalışmalarına başlamıştık. Yüzde 90 oranında tamamlanan restorasyon çalışmalarımıza Nevşehir Valimiz İnci Sezer Becel'in başta olmak üzere AK Parti Nevşehir milletvekillerimiz Yüce Menekşe ve Mustafa Açıkgöz'ün destekleriyle ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle bu çalışmamıza başladık. Yaklaşık 7 ay süren restorasyon çalışmamız Haziran ayı sonu itibarıyla tamamlandı. Bu çalışma esnasında bizlere gösterilen kolaylıklar ve destekler münasebetiyle 2020 yılında bölgemizin korunmasına, yatırımların güçlenmesine yönelik kurulmuş olan Kapadokya Alan Başkanlığı yöneticilerine de teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemıkkıran ise burada yaptığı konuşmada, "Kapadokya bölgemizin her noktasından görülen Uçhisar Kalesi ve Kapadokya'yı temaşa etmek için en güzel noktada bulunuyoruz. Bu bölgenin bu kalenin restorasyonu için ciddi emekler ve ciddi bir bütçe ayrıldı. Burada katkısı olan Valimize, milletvekillerimize ve Uçhisar Belediyemize bölgemiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından duaların edilmesinin ardından Uçhisar Kalesi, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç tarafından ziyarete açıldı.

Dünyanın en yüksek peribacası restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı
Dünyanın en yüksek peribacası restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı
Dünyanın en yüksek peribacası restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı
Dünyanın en yüksek peribacası restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

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