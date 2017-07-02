Dünyanın En Uzun Horonu Bursa'da Oluşturulacak

BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde dünyanın en uzun horonu rekoru, 2 bin 150 kişinin katılımıyla 9 Temmuz'da kırılacak.



Merkez Yıldırım Belediyesi öncülüğünde Orhangazi Belediyesi, Trabzon Dernekleri Federasyonu ve Orhangazi Trabzonlular Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik kapışanında dünyanın en büyük horonu oluşturulacak. Daha önce Almanya'da bin 144 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren rekoru geride bırakmak için 2 bin 150 kişinin el ele vereceği rekor denemesi öncesi Orhangazi Göl Piknik Alanı'nda basın toplantısı düzenlendi.



16'ncı Kadırga Festivali kapsamında gerçekleştirilecek rekor denemesini çok önemsediklerini vurgulayan Trabzonlular Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu, "Bizim kültürümüzün temel unsurlarından olan horon ile ilgili bir rekorun başka bir ülkede bulunmasına daha fazla seyirci kalamazdık. Orhangazi ve Yıldırım belediyelerimizin desteği ile bu duruma bir son vereceğiz ve rekoru ait olduğu yere getireceğiz" dedi.



Rekor denemesinin Türkiye'nin sınırlarını aşacak bir etki sağlayacağını ifade eden Orhangazi belediye Başkanı Neşet Çağlayan da "Orhangazi, sahip olduğu değerleri gün yüzüne çıkarıyor, farklılaşıyor. Artık sadece Bursa'nın değil İstanbul'un ve Türkiye'nin cazibe merkezi olacağız. Bu etkinlikte bu hedefimize önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.



'DİLLERİMİZ GÖNÜLLERİMİZ KENETLENECEK'



Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde önemli bir etkinliğe imza atacaklarına işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Önemli bir rekora imza atacağız. Ancak o kadar önemli boyutu da dünyaya vereceğimiz mesaj. 2 bin 150 kişinin ellerinin birleşmesiyle birlikte dillerimiz de kalplerimiz kenetlenecek. Bir arada yaşama kültürümüzü birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya göstermiş olacağız" dedi. Etkinliğin Orhangazi'nin marka değerine önemli bir katkı sağlayacağını söyleyen Kaymakam Yalçın Yılmaz, emeğe geçenlere teşekkür etti. Rekor denemesi 16. Kadırga Festivali kapsamında 9 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Toplantı sonunda Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve beraberindekiler horon oynadı. - Bursa