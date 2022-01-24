'Dünyanın en saçma binası'nın kardan maketini yaptı - Haberler
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'Dünyanın en saçma binası'nın kardan maketini yaptı

'Dünyanın en saçma binası'nın kardan maketini yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta bir kişi, 'dünyanın en saçma binası' olarak bilinen ve yıkımına başlanan özel idare iş merkezinin kardan maketini yaptı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir kişi, 'dünyanın en saçma binası' olarak bilinen ve yıkımına başlanan özel idare iş merkezinin kardan maketini yaptı.

Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Kaba (44) kentin simgesi haline gelen ve arama motoru Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak arandığında ilk sırada çıkan özel idare iş merkezinin kardan maketini yaptı.

Maketi 1 günde yaptığını söyleyen Kaba, "Ben sıvacı ustasıyım. Malum hava şartları nedeniyle inşaata gidemiyoruz. Dolayısıyla boş vaktimiz çok oluyor. Biz de hem vakit geçirmek hem de yoğun kar yağışının ardından dışarı çıkıp bunu fırsata çevirelim istedik. Tam olarak çalışma bir günümü aldı ve 1 metre 80 santim. Yaptığım kardan maket ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi ise esprili bir yaklaşımla yapılan maket binayı kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı" dedi.

(Fazilet Çomruk/ İHA)

'Dünyanın en saçma binası'nın kardan maketini yaptı

'Dünyanın en saçma binası'nın kardan maketini yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sümer Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Google, Yerel, Güncel, Haber

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