Dünyanın en saçma binasına saçma veda... Yıkıma dikkat çekmek için binanın çatısında muhabiri tıraş ettiler - Haberler
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Dünyanın en saçma binasına saçma veda... Yıkıma dikkat çekmek için binanın çatısında muhabiri tıraş ettiler

Dünyanın en saçma binasına saçma veda... Yıkıma dikkat çekmek için binanın çatısında muhabiri tıraş ettiler
İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

Dünyanın en saçma binasına saçma veda.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Dünyanın en saçma binasına saçma veda... Yıkıma dikkat çekmek için binanın çatısında muhabiri tıraş ettiler

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta bir berber, dünyanın en saçma binası olarak bilinen 18 katlı Özel İdare İş Merkezi'nin çatısında haber yapmak isteyen muhabiri tıraş etti.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydanı projesi kapsamında Özel İdare Binasının yıkımına başlandı. Kentte 16 yıldır berberlik yapan Ferhat Kokulu, binaya ilginç bir şekilde veda etti.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren haber sitesi muhabiri Hasan Çiftçioğlu, yıkımına başlanan 18 katlı dünyanın en saçma binanın çatı katında tıraş olmak ve yapılan tıraşı da haber yapmak istedi. İlginç tıraş yaklaşık yarım saat sürdü.

Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen 18 katlı iş merkezinin yıkılışına dikkat çekmek istediklerini belirten berber Ferhat Kokulu, "16 yıldır bu meslekteyim. Biraz gündeme getirme amaçlı böyle bir etkinlik aklımıza geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör beyin de bu kent meydanı projesini gördüm. Gerçekten güzel. Halkımıza daha elverişli. Daha önce de yapılmıştı zaten kent meydanımız. Daha büyüğü olarak faaliyete geçecek. Eğer proje gerçekten hayata geçecek ise ben yıkılması taraftarıyım" dedi.

Dünyanın en saçma binasına saçma veda... Yıkıma dikkat çekmek için binanın çatısında muhabiri tıraş ettiler

Dünyanın en saçma binasına saçma veda... Yıkıma dikkat çekmek için binanın çatısında muhabiri tıraş ettiler

Dünyanın en saçma binasına saçma veda... Yıkıma dikkat çekmek için binanın çatısında muhabiri tıraş ettiler

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri

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