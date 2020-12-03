'Dünyanın en iyi öğretmeni', kazandığı 1 milyon doların yarısını diğer öğretmenlerle paylaştı
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BBC

'Dünyanın en iyi öğretmeni', kazandığı 1 milyon doların yarısını diğer öğretmenlerle paylaştı

03.12.2020 21:42 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:45
'Dünyanın en iyi öğretmeni', kazandığı 1 milyon doların yarısını diğer öğretmenlerle paylaştı

Hindistan'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Ranjitsinh Disale, kız çocuklarının eğitim koşullarına katkıları nedeniyle 2020 Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görüldü.

Hindistan'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Ranjitsinh Disale, kız çocuklarının eğitim koşullarına katkıları nedeniyle 2020 Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görüldü.

Disale, kazandığı 1 milyon doların yarısını, kendisiyle birlikte ilk 10'a giren diğer öğretmenlerle paylaştı.

'Covid Kahramanı' özel ödülüne ise ücretsiz çevrimiçi matematik dersleri veren İngiliz öğretmen Jamie Frost layık görüldü.

2018 yılında Küresel Öğretmen Ödülü'nün ilk 10 listesine Samsun'un Ayvacık ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan Nurten Akkuş da girmişti.

'Eğitim herkesin hakkıdır'

Kazananlar, İngiliz komedyen ve oyuncu Stephen Fry tarafından, internet üzerinden yayınlanan bir törenle açıklandı.





Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, kuraklık riski barındıran Paritewadi köyünde öğretmenlik yapan Ranjitsinh Disale, 12 bin aday arasından dünyanın en iyi öğretmeni seçildi.

32 yaşındaki Disale, "Bu zor zamanlarda öğretmenler tüm öğrencilerinin doğuştan gelen hakkı olan iyi eğitimi sağlamak için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

Eğitimcilerin her zaman paylaşmaya inandığını söyleyen Disale, aldığı ödülün yarısını listenin ilk 10'a giren diğer öğretmenlerle paylaştı.

Yarışma jürisinin Disale'yi ödüllendirme gerekçesi, dezavantajlı kız çocuklarının okuldan uzak kalması ve erken yaşta evlendirilmesi karşısında, okullarında başarılı olmalarını sağlayacak çalışmaları oldu.

Disale ayrıca 83 ülkedeki çocuklar için çevrimiçi bilim dersleri hazırladı ve çatışma bölgelerindeki gençler arasında bağlantılar kuran uluslararası bir proje yürüttü.





Yarışmanın partnerlerinden UNESCO'nun Genel Direktör Yardımcısı Stefania Giannini, "Covid salgını dünya genelinde eğitim sistemlerine büyük bir zarar verdi. Ancak öğretmenlerin katkısı bu zor zamanlarda fark yaratıyor" dedi.

Yarışmanın düzenleyicisi Varkey Vakfı'nın kurucusu Sunny Varkey ise Disale'nin ödülünü paylaşmasına ilişkin, "Dünyaya paylaşmanın önemini öğrettin" ifadelerini kullandı.

'Covid kahramanı'

Disale'nin ödülünü paylaşması, ilk 10 listesine giren İtalya, Brezilya, Vietnam, Malezya, Nijerya, Güney Afrika, Güney Kore, ABD ve İngiltere'den öğretmenlerin her birinin 50 bin dolardan fazla kazanması anlamına gelecek.





Bu öğretmenlerden biri de Londra'nın güneybatısındaki Kingston'da öğretmenlik yapan Jamie Frost oldu. Frost, karantina sırasında eğitime erişmeye çalışan çocuklara yardımcı olan DrFrostMaths isimli çevrimiçi platformu kurması nedeniyle ödüllendirildi.

Frost, 'Covid kahramanı' ödülüyle yaklaşık 45 bin dolara layık görüldü. Salgının eğitim eşitsizliğini artırdığı uyarısını yapan Frost, "Bu nedenle dünya genelinde okulları kapanan öğrencilere yardımcı olacak çevrimiçi bir eğitim platformunu kurmaya yöneldim" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Frost'un "yaratıcılığını ve becerisini" takdir etti.

Gelecek yıl, ABD merkezli eğitim teknolojileri firması Chegg'in organizasyonuyla öğrencilere yönelik bir ödülün de verileceği bildirildi.

BBC

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