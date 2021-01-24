Dünyanın en çok arananlar listesindeki "Çinli El Chapo" Amsterdam'da yakalandı
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Dünyanın en çok arananlar listesindeki "Çinli El Chapo" Amsterdam'da yakalandı

24.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:50

Dünyanın en çok arananlar listesinin başında olan ve Çinli "El Chapo" olarak da bilinen Tse Chi Lop, Hollanda'daki Schiphol Havalimanı'nda polisler tarafından yakalandı.

Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ve Pablo Escobar'la kıyaslanan, yılda 519 milyar TL getirisi bulunan Asya-Pasifik arasındaki yasadışı uyuşturucu satışı ağını yönetmekle suçlanan Çinli Tse Chi Lop, Hollanda'da yakayı ele verdi.

AKTARMA YAPARKEN YAKALANDI

Dünyanın en çok arananlar listesinin başında olan ve Çinli "El Chapo", Avusturya Federal Polisi'nin operasyonuyla, Tayvan'dan Çin'e giden uçak seferinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda aktarma sırasında yakalandı.

Dünyanın en çok arananlar listesindeki 'Çinli El Chapo' Amsterdam'da yakalandı

ÇAY PAKETLERİNDE UYUŞTURUCU

Lop'un Avusturya'ya giren uyuşturucuların yüzde 70'inden sorumlu olduğu tahmin edilirken, şebeke için çalışanların uyuşturucuları çay paketlerine gizleyerek ülkeye soktuğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, uyuşturucu şebekesinin yıllık gelirinin 2018'de 8 milyar dolar (yaklaşık 59,5 milyar TL) olarak belirlendiğini, ancak bu rakamın 17.7 milyar dolara (yaklaşık 131,2 milyar TL) kadar çıkabileceğini açıkladı.

Dünyanın en çok arananlar listesindeki 'Çinli El Chapo' Amsterdam'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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