Dünyanın en büyük ülkesi hangisi? Dünyanın en büyük ülkeleri!

Dünyanın en büyük ülkesi hangisi? Dünyanın en büyük ülkeleri!
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Bilgi yarışmalarında sıkça karşılaşılan bir soru olan 'Dünyanın en büyük ülkesi hangisi?' sorusu, genel kültür bilgisinin bir parçasıdır. Bu tür bilgiler, sadece yarışmalarda değil, günlük yaşamda da karşımıza çıkar. İşte cevabı...

Dünyanın en büyük ülkesi neresi? Geniş yüzölçümü, farklı iklimleri, zengin doğal kaynakları ve komşu ülke sayısı ile öne çıkan Rusya, dünya haritasında kapladığı alan bakımından ilk sıradadır. Peki Rusya yüzölçümü ne kadar? Hangi kıtalarda yer alıyor? En büyük ülkeyi diğerlerinden ayıran özellikler neler? İşte detaylı bilgiler...

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜLKESİ HANGİSİ?

Dünyanın en büyük ülkesi, yüzölçümüne göre değerlendirildiğinde Rusya Federasyonudur.

Dünyanın en büyük ülkesi hangisi?

RUSYA KAÇ KİLOMETREKARE?

Yaklaşık 17.098.242 kilometrekarelik alanı ile Rusya, dünya yüzeyinin %11'inden fazlasını kaplayarak ilk sırada yer alır. Bu özelliği sayesinde hem siyasi hem de ekonomik açıdan küresel dengelerde önemli bir rol oynar. Rusya, hem Avrupa hem de Asya kıtaları üzerinde yer alır. Bu kıtalar arası konum, ülkeye jeopolitik açıdan benzersiz bir avantaj sağlar. Toplamda 14 ülke ile kara sınırı bulunan Rusya, aynı zamanda 11 farklı saat diliminde topraklara sahip olan tek ülkedir.

Dünyanın en büyük ülkesi hangisi?

RUSYA COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

  • Rusya, karasal yüzölçümünün %11'inden fazlasını kaplar.
  • Ülkenin büyük bölümü Sibirya olarak bilinen ve oldukça soğuk olan kuzey enlemlerinde yer alır.
  • Dünya genelinde doğal gaz, petrol, kömür, elmas ve orman kaynakları bakımından en zengin ülkelerden biridir.
  • Buzullar, ormanlar, dağlar, göller ve nehirlerle çevrili coğrafyasıyla çok çeşitli doğal zenginliklere sahiptir.

Dünyanın en büyük ülkesi hangisi?

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜLKELERİ

Rusya – 17.1 milyon km²

Kanada – 9.98 milyon km²

Çin – 9.6 milyon km²

Amerika Birleşik Devletleri – 9.52 milyon km²

Brezilya – 8.5 milyon km²

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