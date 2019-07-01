Dünyanın En Büyük Güneş Paneli Noor Abu Dhabi, Kullanıma Açıldı

Toplamda 1.177 MW kapasiteye sahip olan Noor Abu Dhabi projesi, bugün itibarıyla açıldı. Devlet tarafından finanse edilmeyen Noor Abu Dhabi projesi, Abu Dhabi Enerji Kurumu, Japon Marubeni Corp ve Çinli güneş paneli üreticisi Jinko Solar'ın ortak bir projesi olarak karşımıza çıkıyor.

Fazlasıyla rekabetçi bir ihale sürecinin sonunda karşımıza çıkan 870 milyon dolar değerindeki projeden elde edilen elektrik, KiloWatt saat başına 2,4 sentten Emirates Su ve Elektrik Şirketi'ne (EWEC) satıldı. Hintli firma Sterling & Wilson tarafından inşa edilen projenin en hararetli zamanında 3000'e yakın kişi aynı anda çalışıyordu.

EWEC CEO'su Othman Jumaa Al Ali, projeye dair şu ifadeleri kullandı:

"Noor Abu Dhabi, yenilenebilir enerji üretecek ve doğal kaynakları kullanmamıza olanak tanıyacak. Bu denli büyük ve maliyetli bir projeyi zamanında ve bütçe içerisinde bitirmemiz, geleceğe sürdürülebilir enerji sağlama konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. Bunların yanı sıra proje, Emirates'in dünya standartlarında enerji projelerini temin edebilme kapasitesini gösterme konusunda büyük bir kanıt niteliğini de taşıyor."

Marubeni Corp'un CEO'su Yoskiaki Yokota ise, "Bu proje yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgesi için değil, aynı zamanda küresel yenilenebilir enerji konusunda da büyük bir kilometre taşı niteliğinde. Bu projenin yönetici üyesi olarak Marubeni, UAE Energy Strategy'ye katkıda bulunmaya devam edecektir" şeklinde bir açıklama yaptı.