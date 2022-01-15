Dünyanın en büyük ayaklı adamı sonunda isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor - Haberler
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Dünyanın en büyük ayaklı adamı sonunda isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor

Dünyanın en büyük ayaklı adamı sonunda isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Dünyanın en büyük ayaklı adamlarından biri olarak gösterilen İngiliz Carl Griffiths, mustarip olduğu durum nedeniyle isyan bayrağını çekti. Griffiths, ayak fetişisti insanların sürekli kendisini rahatsız etmesinden dolayı sıkıldığını belirtti.

İngiltere'de yaşayan ve dünyanın en büyük adamlarından biri olarak gösterilen Carl Griffiths, uzun süreden bu yana demeç vermiyordu. AncakGriffiths, ayak fetişistlerinden kendisine gelen mesajlar nedeniyle sonunda isyan bayrağını çekti.

Hayranlarının birçoğunun eşcinsel olduğunu belirten Griffiths, "Benden sürekli ayak fotoğrafları istiyorlar. Üstelik sadece onlar değil, ayak fotoğrafları yayınlayan siteler de ayaklarımın peşinde" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük ayaklı adamı sonunda isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor

Griffiths, pandemiden dolayı işsiz kaldığını ve sonunda ayak fotoğraflarını satmaya karar verdi. Önce bir hayranına ayaklarının videosunu çekip atan Griffiths daha sonra ise ayaklarının fotoğraflarını 300 sterlin karşılığında sattı. Fakat ne olduysa, bu satış sonrası oldu.

Dünyanın en büyük ayaklı adamı sonunda isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor

Griffiths'in 1 kez fotoğraf göndermesinin ardından adamın peşine düşen ayak fetişistleri, sürekli fotoğraf istemeye başladı. Ancak ayak fetişistlerin sıkılan Griffiths, son çareyi basına demeç vermekte buldu. Griffiths, artık fotoğraf atmayacağını ve ayak fetişistlerinin peşini bırakmasını istedi.

Dünyanın en büyük ayaklı adamı sonunda isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Dünyanın en büyük ayaklı adamı sonunda isyan etti, tek bir konudan çok şikayetçi

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